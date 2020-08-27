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創歷史新高！台電開出18名博士缺　正式錄用起薪6萬

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-27 11:45:47

▲台電2015、2016年連兩年招考博士，睽違4年，台電再度向博士菁英發出徵才令，開出18名博士缺，其中有6類是首次招考，正式錄用起薪6萬。（圖／示意圖，台電提供）
▲台電2015、2016年連兩年招考博士，睽違4年，台電再度向博士菁英發出徵才令，開出18名博士缺，其中有6類是首次招考，正式錄用起薪6萬。（圖／示意圖，台電提供）
台電2015、2016年連兩年招考博士，睽違4年，台電再度向博士菁英發出徵才令！因應能源轉型、智慧電網等多元發展，今年開出10類別18名博士缺，創歷史新高，包含智慧電網通訊、資訊工程、氫能發電等6類是首次招考。相關甄試簡章今（27）日公布，10月6日起至10月19日線上報名，12月27日初試，正式錄取後起薪約6萬元。

台電指出，2015年首次招募新進博士級人員，並於2016再招9名，而今年度博士招考台電更一口氣開出包含電力系統(5人)、智慧電網先進通訊技術(2人)、研發科技創新管理技術(1人)、資訊工程(4人)、海洋牧場(1人)、碳捕捉封存與再利用(1人)、新能源與氫能發電(1人)、葉片再生與銲接工程(1人)、經濟(1人)、資通訊科技(1人)等10類別共18名博士新人名額。

其中，因應智慧電網發展及5G通訊技術演進，台電首次招募智慧電網先進通訊技術博士員額，投入電力和電子、通訊系統整合；而為持續強化大數據、人工智慧(AI)結合太陽光電、風電等再生能源發電預測，與電力設備智慧診斷技術研發，台電亦首度延攬資工博士人才。

另因應能源轉型趨勢，針對氫能發電等新能源及未來高佔比燃氣複循環機組，台電也開出維護所需的葉片再生與銲接工程領域博士缺，與研發科技創新管理技術、資通訊科技等6類同列今年新增招考領域。

除新增6類招考領域，因應再生能源持續成長及併入電網後電力系統穩定，續招電力系統類別5名博士新進人員；另為積極投入「電廠減碳技術」，台電連3屆博士招考都開出碳捕捉封存與再利用領域博士員額。

而在生態電廠部分，台電2016年首度進用海洋生態博士投入林口電廠「海洋牧場」計畫，利用電廠溫排水進行箱網養殖，有助養殖魚類順利度過冬季低溫與寒害，其產品亦符合國家食品安全衛生標準，並可結合微藻固碳減少電廠碳排，而固碳後的微藻也可製作高價值產品或添加至魚飼料，發展電廠循環經濟，此類別今年也將再招募博士新血。

台電指出，今年度新進博士級人員甄試簡章今日線上公布，報名期間自10月6日起至10月19日，全程採線上「網路報名」，初(筆)試日期為12月27日，預計明年1月28日公告複試名單、3月25日公告最終錄、備取名單，錄取後正式任用起薪約6萬元，詳細資訊可上台電甄試網站參考。

關鍵字

起薪 博士缺 能源轉型 台電 招考

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