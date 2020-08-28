產官學界齊心推薦永慶《人間公益影展》攜手讓愛傳遞

永慶慈善基金會攜手臺北文創共同舉辦的《第九屆人間公益影展》，8月26日在誠品電影院正式展開，開幕式會場熱鬧非凡，包括臺北市政府社會局副局長鄭文惠、希望基金會董事長紀政、台灣電影文創產業協會理事長陳志寬、知名導演李祐寧、台北市議員王鴻薇、台北市議員耿威等多位產官學、演藝界人士都參與支持。



▲永慶慈善基金會與臺北文創共同舉辦《第九屆人間公益影展》邀請永慶慈善基金會董事及公益顧問共襄盛舉。（圖／資料照片）

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，今年年初受到新冠肺炎疫情的衝擊，造成社會和民眾的恐慌，以及經濟動盪、甚至許多產業被迫停擺。雖然台灣疫情在第二季已趨緩，但第二波疫情似乎已在醞釀，造成大家心理壓力依舊。永慶慈善基金會秉持著「人間有情 生活無礙」的理念，希望影展傳遞正向的力量，透過影像讓「心」能量啟動，為大家加油打氣！自2012年開辦《人間公益影展》，8年間參展電影有89部，前來觀賞的民眾超過2萬3千人次，一路走來相當感謝許多國內外公益組織、文創產業、身障團體共同支持！今年持續將精神理念傳遞給社會大眾，攜手推動人間溫暖情誼。





臺北文創副總經理劉麗惠指出，因疫情影響，我們熟悉的「日常」變成了「無常」，但正因為無常，所以我們更懂得珍惜，過好每一天的日子。這也正是今年影展主題「心懷善念，日日好日」想要傳達的信念。希望透過這些影片帶來的感動與啟發，能夠創造出更多「正向的循環」，讓社會關懷的普世價值得以被永續實踐。



▲《第九屆人間公益影展》首映會現場，由來自偏鄉桃園百吉國小泰雅歌舞團活力演出揭開序幕!（圖／資料照片）

首映會現場，由來自偏鄉桃園百吉國小泰雅哥舞團活力演出，用美妙的歌聲與傳統舞蹈為影展揭開序幕，現場氣氛溫馨！而擔任主持人的財團法人自由空間教育基金會董事長唐峰正，妙語如珠的介紹，讓現場歡笑聲不斷。另外，影展代言人賴琳恩也蒞臨會場，力挺人間公益影展。





《第九屆人間公益影展》代言人賴琳恩開心的說，非常榮幸能擔任人間公益影展代言人！其中，影展放映片單中《大餓》也參與演出，《大餓》是一部看完會很感同身受的電影，不只是以減肥題材延伸至「身材歧視」議題，更多的是希望每個獨立的個體都能被愛、被尊重，另外呼籲民眾要留意平常一句認為無心的話語或行為，可能傷到某些人。如果曾經因為世俗眼光，而遭受到歧視、霸凌，希望透過電影故事能為你加油打氣！



▲賴琳恩公益代言《第九屆人間公益影展》邀請大家來場電影饗宴，保持樂觀正向，擁抱希望！（圖／資料照片）

賴琳恩特別鼓勵大家在疫情期間，都能持續保持樂觀正向，擁抱希望！邀請民眾快約親朋好友來一場電影饗宴，讓內心裝滿暖暖的幸福，繼續大步向前走！





《第九屆人間公益影展》自8月26日至8月31日在誠品電影院，一連六天播映14部溫馨勵志電影。另外，今年再次與高雄市電影館合作，邀銀髮族走入戲院看VR電影，給長者從未感受過的沈浸式感官體驗，更將前進高雄偏鄉國小全力應援，期盼透過電影故事激勵鼓舞，為小朋友帶來正向力量。更多精彩的人間公益影展系列活動，可關注永慶慈善基金會Facebook粉絲團。



