捷運、大型商場進駐助攻　北屯成為台中房市最旺區

僅次於大台北地區，也超越高雄市，台中已經是全台第二大人口集中區域，近年來人潮如急流般湧入，外來人口大多移入北屯區，儼然成為台中市人口密集度最集中的區域，繼11期發展成熟以及單元十二之後，14期重劃區也即將成形，北屯區已經是購屋族的首選。





中信房屋北屯八二三公園加盟店長吳慧芬分析，台北目前的房價居高不下，讓購屋於望之卻步，也讓購屋族向外尋求置產的機會，然而台中是個宜居的城市，居住環境不比台北差，且房價也幾乎是台北房價的3分之2，若把購屋的預算來買台中的房子，房屋品質不比台北差，由於低利率時代，購屋族手邊還可以有多餘的錢進行裝潢或是購入其他物品，會比在台北買房來的輕鬆。





大台中的融合促使台中北屯區未來有許多建設將陸續到位，也讓這裡的人口逐年攀升，吳慧芬表示，北屯區以八二三公園為中心點，往東可以到單元12,十期，太平，往西可以到水湳經貿連接中科路到西屯中科，往北可以到潭子豐原，往南可以到北區，中友百貨 ，不僅交通十分便利，生活機能更加成熟，自中科週邊發展成熟後，北屯也成為中科菁英們考慮置產的區域。





呈現南北分佈的 11 期重劃區，以崇德、山西路周邊地段最精華；鄰近馬禮遜美國學校、普林斯頓雙語小學、衛道中學等知名私校林立， 還有以德國教育制度聞名的華德福中小學是許多重視孩子成長的家長們，選擇在北屯置產的重點之一。





八二三公園、仁和公園等大型綠地，以及旗艦型路面店如春水堂、星巴克、優衣庫、GU、屋馬燒肉等進駐，悠閒生活氛圍，讓換屋型自住客趨之若鶩，其中高檔別墅與豪宅大樓最集中；漢神百貨的進駐也讓 11 期商圈錦上添花，並結合洲際棒球場、運動休閒園區、巨蛋整體開發案、以及崇德路沿線商業機能，極具潛力發展成為北屯、潭子、大雅、豐原的「新都心」。吳慧芬表示，在台中市居住的CP值高，雙薪家庭在台中生活比較容易，錢也可以自由運用，1500萬在台北買不到好房，但在台中卻可以買到CP值高的房屋。





14期未來有斥資65億元的「台中巨蛋」OT投資案，位於環中路一段、榮德路西南側的「文中小6」預定地，規劃為全台最多席位的巨蛋場館，可容納1.55萬名觀眾席，一旁也規劃大型商場BOT案，全案預計於2022年動工，2026年完工，與百貨業南霸天「漢神百貨」即將進駐的11期「洲際娛樂商城」連成一氣，未來幾年預料將成為北屯區的開發熱區。





北屯區在交通建設部分，包括台74號線快速道通車、捷運綠線年底通車、台鐵高架化通車，周邊交通便捷，吳慧芬表示，台中身為全台第二大人口城市，其中也包括清泉崗國際機場和台中港，然而北屯有雙鐵共構，不管往南往北都來去自如。



