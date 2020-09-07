新任軟協理事長沈柏延　致力推動數位轉型

沈柏延今年4月才接任軟協理事長，他一上任即喊出「數位轉型，軟協與您共行」的目標，將透過促進政府數位發展、提升產業數位轉型、擴大市場及會員服務的三大策略，帶領中華軟協成為台灣資訊服務業最優質的協會，並促成資訊服務業成為台灣產業的星群亮點。
沈柏延指出，過去資訊軟體業者提供的軟體解決方案，很難在國際大型展覽會三、五天的展覽攤位上完美呈現，此次新冠疫情意外造就了網路線上直播的熱度和資安的重要。因此，今年軟協數位應用展特別結合外貿協會的台灣精品共同舉辦「AI解決方案與資安線上國際記者會」，透過直播輸出，突破時間與空間上的限制，讓國際買家、業者隨時都能看到台灣資訊軟體精品的新技術和解決方案，成為台灣資訊軟體業者的新舞台。
沈柏延特別提出「數位轉型」概念，即透過「技術」與「場域」的矩陣交叉合作，將台灣擁有超強的5G、AI、區塊鏈、資安及物聯網等技術，與三、四十種的軟體場域結合，如，智慧製造、智慧醫療、智慧零售、智慧物流、智慧行銷、廣告，形成矩陣型的交叉合作，如此可以將台灣300多家的軟體解決方案廠家結合一起共同創造新的商業交流模式，為台灣資訊軟體業者開創「矩陣型交流」的新商機。
同時，為提升台灣資訊軟體的品牌形象，今年首次與貿協台灣精品合作，未來透過建立軟體服務產品的鑑定，將台灣軟體服務區分成線上、線下的解決方案規格，促使業者朝向軟體服務精品化和品牌化，成為台灣進軍國際市場的精品技術服務代表隊。