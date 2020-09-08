信用風險升高　放款、聯貸案幾近停擺

一家離台灣超過3000公里外的石油交易商倒閉，卻燒出國銀今年海外曝險大洞，也燒出後疫情時代本國銀行海外據點管理的警訊。
3月底，新加坡石油交易巨擘興隆集團（Hin Leong Trading）因油價一夕崩跌，財務操作不及而發生巨額虧損，銀根用罄只能聲請破產。除了8億美元的期貨虧損之外，興隆還積欠銀行團1155億元新台幣的債務，其中台灣中國信託因參與興隆的國際聯貸案，對興隆的曝險金額達27億元新台幣。中信金在第2季法說會時表示，已在6月提足呆帳損失。
無獨有偶，玉山銀新加坡分行發生規模約1000萬美元的違約案，逾放金額也因此較上季增加1億元台幣。而國泰金雖未爆發授信踩雷情事，但旗下國泰人壽持股4成的印尼Mayapada銀行，卻因客戶涉嫌詐保而遭印尼檢調起訴，造成該行大幅虧損；儘管後續稍有回穩，但考量到弊案衝擊商譽及當地景氣衰退，國壽仍在第2季一次認足140億元台幣的海外投資損失。
海外業務原為台灣金融業重要獲利來源，已因全球各國封境，導致資訊、物流、資金斷鏈，大增國銀海外業務的管理風險。
海外管理風險大增 獲利金雞母6月變虧損
金管會銀行局副局長林志吉表示，今年上半年本國銀行稅前盈餘共1644億元，比去年同期衰退14.69%，原為金融業金雞母的海外業務，今年上半年僅貢獻了252.3億元台幣獲利，較去年同期衰退34.18%；6月更因各家銀行陸續認列海外虧損，驚見單月虧損5000萬元，是除了兆豐銀遭紐約州金融服務署（DFS）裁罰案外，12年來的首次虧損。
過去海外獲利占本國銀行稅前盈餘近2成，其中，單香港市場獲利就占海外業務獲利5~6成；第2大則為中國市場，雖然持續成長，但占比僅約8~11%左右；其他重要海外市場依次為美國、日本、新加坡，不過隨政府推動新南向，柬埔寨和越南等東南亞市場則有大幅超前的態勢。
今年伊始，疫情肆虐全球，身處相對安全的台灣很難想像，海外據點至今仍須遠距辦公或分批上班，銀行無法做實地查核（due diligence）就無法了解客戶真實狀況，後果就是放款、國際聯貸業務無法承作，信用風險也大幅攀升。玉山銀行總經理陳茂欽表示，海外放款業務都只能很保守地做，一定要有擔保品，聯貸案則是幾近停擺。
從衰退幅度來看，今年上半年，香港獲利較去年同期衰退26%，幅度不是最大，但絕對金額最多，較去年同期減54億元台幣；虧損的市場則以新加坡最嚴重，上半年虧損14.2億元台幣，菲律賓、巴拿馬、澳門市場也面臨虧損。
新加坡虧最大 賠14億 香港跌最慘 少賺54億
公股行庫的香港分行在第2季獲利雖仍為正貢獻，但衰退更明顯。據統計，兆豐銀香港分行稅前獲利衰退約4成，一銀與合庫銀香港分行上半年獲利則僅3億到5億元台幣。
有鑑於疫情與低利環境仍將持續，海外獲利恐還會再創新低。本國銀行中，海外業務量最大者為中信銀，外幣放款量逾千億元台幣，占全行放款餘額超過4成，中信金財務最高主管暨發言人邱雅玲坦言，目前中信銀海外據點除了中國市場已恢復之外，其他海外據點的日常營運仍受到疫情限制，加上各國央行大幅降息，美國聯準會更大降6碼，因此不管利差收益或是放款動能都會受到衝擊，從5、6月該行的放款餘額來看，的確有放款減緩的趨勢。
所幸本國銀行體質仍堅強，逾放比、備抵呆帳覆蓋率等財務指標仍維持在低檔。但為嚴控風險，金管會也將國銀海外業務列為上半年金檢重點，8月27日公告查出海外分行3大缺失：包括未將重要政治性人物列為反洗錢高風險客戶、法遵作業自評不確實，及反洗錢的可疑交易監控措施不佳。
看來，至少到明年上半年，國銀海外業務都得要有度小月的心理準備，投資人對於海外業務占比較大的民營銀行與公股行庫，獲利展望也只能保守以對。