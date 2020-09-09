北漂族真回流！南科快速崛起　掀史上最大工程師移民潮

1983年出生的逸亭與冠銘是對工程師夫婦，也是眾多「北部工程師遷徙」的案例之一。他們一年多前分別是筆電品牌大廠華碩與代工大廠和碩北投總部的工程師，在生下雙胞胎後，為了請逸亭住在高雄的雙親幫忙照顧雙胞胎，再加上看到南科正在崛起的榮景，因此萌生轉赴南科求職的念頭，目前兩人都已在面板廠群創位於南科的廠房，擔任軟體工程師。
人才需求殷切 各路工程師湧入
如果不是家鄉原本就在台南、高雄，大多數從外縣市轉去南科工作的人，為縮短通勤時間，會優先選擇在永康、善化、新市、安定等南科附近定居，而不會挑選安南區、中西區、北區等台南市中心的地區。逸亭與冠銘也不例外，他們就買在南科園區旁，位於善化、新市區交界處的「LM特區」，當地房仲業稱之為「富人區」，在台南頗負盛名。
像逸亭與冠銘一樣的案例，正在南部科學園區（南科）附近快速發酵。「等台積電興建5奈米及3奈米製程廠房後，將為大台南地區再創造約兩萬個工作機會，整體南科就業人口將逾10萬人。」2019年5月，台南市長黃偉哲在視察南科周邊建設與交通時，樂觀其成台積電的5奈米、3奈米新廠，在不久的將來可為南科就業人口帶來大成長。
台積電及相關供應鏈開始大動作加碼投資，讓南科出現比過去更劇烈的變化，從半導體一路擴散到更多的高科技行業，也掀起有史以來工程師最大規模的移民潮。工程師們攜家帶眷，更帶動周邊消費的多元需求，這對於南部地區來說，絕對是前所未有的巨大商機。
「南科創立初期，半導體公司的員工都不太願意被派遣到南科來上班。」台灣默克集團董事長謝志宏加入默克長達33年，參與默克2000年開始進駐南科至今的過程，也見證南科從草創至今的歷史，他回想南科成立初期的景況，印象還很深刻。
房地產火紅 「富人區」應運而生
2017年起，默克在南科的投資案逐年急遽增長，無論是公司內部輪調或是員工自願申請，都已經出現明顯的「南遷潮」。「2、3年前，台灣默克內部員工就陸續有相當比率是從竹科、桃園觀音廠調動到南科的。今年到8月為止，光是南科路竹廠員工數就成長10%（包含新招募與內部調動）。」謝志宏指出，這樣的人才調動原因大致可區分為二：一是老家原本就在南部，藉此機會回鄉就業；再者是，眼見近年南科有快速崛起的態勢，想要到南科打天下的。
不光是默克，台積電、應材（Applied Materials）、艾司摩爾（ASML）等半導體公司，也出現工程師的「南遷潮」；甚至在今年大舉招兵買馬之下，也湧入不少「北漂」的工程師，轉赴南科任職。
1986年在台南出生的俊銘（化名），原本是在光寶台北內湖總部擔任IT工程師，8月結束新生訓練後，就要去台積電南科廠報到。「父母年紀大了，再加上北部房價高攀不起，剛好在台積電工作的朋友在問台積電在南科徵才，要不要內推？我就去投履歷，後來就（應徵）上了。」俊銘直率地說出南遷的動機。
「進台積電後，年薪會高於光寶約20%，之後會更多，因為台積電有一半的獎金會綁一年，所以要領完一年全部的獎金，需要做滿兩年。」俊銘透露。雖然俊銘的雙親就住在台南東區，但他內心也存在著要靠自己在台南置產的夢想。
他觀察到，最近台南的房子蓋了很多，連老家附近的空地都蓋起不少新建案，過去台南相對偏僻的地區，如安南區、安平區等，在新的重劃區出現後，房價就漲很多。「過去在台南也許幾百萬元就可以買到一棟透天厝，但現在售價1500萬元以上的房子比比皆是。」
南科國中小一位難求 市府允諾增校
儘管近年來台南的物價與房價都上漲，但仍普遍低於北部，也是吸引逸亭與冠銘南遷的另一大主因。逸亭記得當初在北部準備結婚時，也有購房的打算，但是房價太高，買得起的都很遠，比如淡海新市鎮。現在在LM特區的透天厝，當初售價約900萬元，建坪就有50坪，居住空間大，房貸負擔又不會過重；此外，北部小孩的幼兒園學費也高出很多，北部一般幼兒園的學費，在南部可以就讀包含雙語在內的多元教學幼兒園。
雖然逸亭的雙胞胎才3歲9個月，不過就她對其他南科同事的觀察，發現在南科工作的父母最困擾的就是小孩就學問題。「大家會在南科附近定居，但是學校（國小、國中、高中）可就讀人數變成要抽籤。」逸亭道出現今南科上班的父母無奈之處。
2006年，科技部為方便南科上班的父母接送小孩，就已規畫在南科園區內，設立南科上班的家長小孩優先入學的國立南科國際實驗高級中學（南科實中）、國中部及國小部（南科實小）。然而，隨著南科進駐的廠商、投資案及就業人口數愈來愈多，每年南科實中及其國中部、國小部、雙語部的招生人數，早已陷入「一位難求」的窘境，年年都要採取抽籤入學。
如今，就連在鄰近南科的永康區、善化區學校，也出現這樣供不應求的景況，如位於善化區的市立小新國小，每年也必須要抽籤決定入學名單。面對台南國中與國小不足，以及台南市政府力促的南科3期開發案最快將於2024年完工，屆時台南國中與國小家數將更無法滿足人口暴增需求。7月時，台南市教育局副局長吳國珉也承諾，南科鄰近地區一定會增設中小學，目前比較可行的方案，會是先在善化高中增設國中部。
另一位在1980年出生的台南人逸昀，8年前就從台北返鄉到南科一家科技公司擔任測試助理工程師，「南科現在人很多，上、下班會塞車，下雨天更塞，雨天沒有早點出門，來公司還沒有停車位。」逸昀苦笑說，記得8年前剛回到台南，南科的紅綠燈都是參考而已；現在車多到如果不遵守紅綠燈，真的會有「馬路如虎口」的感覺。
生活機能待充實 醫療資源嫌不足
儘管8年來，南部的商業服務愈來愈多，但逸昀認為，「其實生活機能還有非常大的發展空間，交通的便利度也是。」因為台南的大型醫院如奇美醫院、成大醫院都在市區，至今在南科附近還沒有這類的大型醫院，從南科開車到最近的位於永康區的奇美醫院，不塞車也要20分鐘，若從善化區開車，則要30~40分鐘；至於從南科開車成大醫院，也需要半個小時。
至於交通便利度方面，儘管台南蓋捷運、快速道路（台南都會區北外環道路），不過到南科不開車、不騎車，只能搭火車轉接駁巴士，但接駁巴士的班次與路線還有改善空間。近年T-bike進駐，但設置的點不多，因此南科上班族使用率也並不高。逸昀笑說，「機車租賃在南科，會很有市場。」
值此南科正在加速崛起之際，一波工程師的大遷徙潮正在發生，他們展開在南部的新生活時，也帶動著新需求，將造就無數可觀的新商機。