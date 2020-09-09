廣達、宏碁、聯發科攜手　組產業鏈啟動教育數位轉型

今日廣達董事長林百里、宏碁董事長陳俊聖、聯發科資深副總游人傑以及Google台灣董事總經理馬大康聯手站台，宣布啟動台灣教育數位轉型計畫。林百里指出，這項計畫與研發相關設備已經想了很久，是夢想中理想的東西，尤其這部分早在10年前就開始關注，但因為沒有好的設備與教材，如今疫情來襲加速了產業鏈動起來，可以讓教育數位轉型更加徹底。
廣達董座林百里表示，這個計畫希望落實科技提升台灣競爭力，增加數位工具使用的效能與縮短國際間的數位應用落差。而廣達文教基金會正積極研擬各種IoT實驗課程，結合Chromebook產業鏈資源優勢，打造相關IoT實驗課程。
宏碁董事長陳俊聖則表示，疫情爆發時，業績一度下滑，但隨著在家工作、遠距教學需求大大提升，他們也每天「照三餐追著廣達跑」要貨。他說，疫情影響下，遠距教學形塑新的生活型態與教學現場，公司將更致力協助數位轉型並消弭數位落差。
聯發科資深副總游人傑指出，此項計畫是聯發科、廣達與宏碁在4年前開始合作籌備，希望同心協力協助偏鄉學校發展資訊教學，讓台灣學童有最好的學習工具來發展更多資訊應用能力。此外，聯發科將持續以全系列的產品線布局，與全球一線大廠並肩合作，於國際市場積極布局。
本次計畫採用宏碁甫推出的Chromebook Spin 311，是一款針對教育現場需求研發之電腦裝置，尺寸為11.6吋可翻轉之機型，搭載聯發科MT8183，可滿足同時執行多個應用程式、網頁與文件等多工需求，擁有15小時的電池續航力。