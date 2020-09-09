串流影音夯、聯發科成長動能強　明年推6奈米旗艦產品

聯發科技資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑，今日攜手與廣達董座林百里、宏碁董事長陳俊聖與Google台灣董事總經理馬大康，參與「Chromebook產業鏈台灣教育數位轉型啟動計畫」，並計畫捐贈500台Chromebook設備給所需要的國中小學，希望奠定台灣教育數位轉型的基礎。
游人傑指出，疫情加速後疫情時代對電腦的需求，而Chromebook輕薄好用，提供端到端的安全保護，全面並和多樣化整合到安卓設備，提供高度互動性的最佳體驗，是現代人們用於工作或生活的理想設備。而聯發科以各晶片產品中的地位，與全球一線大廠並肩合作。
以Chromebook為例，聯發科與Google及全球生態鏈合作，除了提供應用處理器晶片主晶片外，更結合5G slim modem、WiFi6、電源晶片等關鍵技術，成為全球少數提供完整解決方案的平台提供者，而Android平板電腦晶片也位居全球市佔率之冠，如今也協助教育界提升數位應用的能力，為行動學習帶來嶄新體驗。
游人傑會後接受媒體採訪時也指出，聯發科過去與google長期緊密合作，已有良好的基礎。目前在Android的手機、Android平板及Android的智慧電視上，出貨量皆位居全球第一名，並從Android系統合作進而延伸到Chrome平台。
而看今年疫情後的狀況，游人傑認為，疫情促使了線上學習、遠端工作、影音串流等現象成為大眾未來生活的「新常態」。聯發科在網路、筆電及平板、影片串流裝置(TV、Set top box)市場需求非常強勁，預估將帶動相關產品成長動能續強。
至於外界關心的Chromebook布局，游人傑指出，Chromebook的成長是所有筆電中最為出色的，聯發科在Chromebook市場中，提供CPU及低功耗的省電技術，加上5G及WiFi6超低延時的無線連網，以及AI晶片提供流暢的人機介面，打造Chromebook成為學習、娛樂、家用的最佳體驗平台。
而聯發科技具備多元完整的產品組合，以全系列的產品線佈局滿足市場不同消費者的需求。游人傑透露，其中以6奈米先進製程打造的旗艦產品預計在明年發佈。