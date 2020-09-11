LED產品選大廠、認標章　昕諾飛引進沛亮PILA產品線

節能減碳趨勢帶動下，眾多LED照明品牌進入台灣市場，消費者面對琳琅滿目、售價落差大的LED照明產品也產生不少困擾。日前行政院消保處針對LED燈泡品質檢測及標示查核，發現超過3成市售LED燈泡「品質檢測項目」及2成商品「標示查核」不符規定，皆影響著消費者照明品質。市面上除了昕諾飛Signify（前飛利浦照明）、東亞照明、歐司朗照明等知名大廠外，也有不少價格實惠、高品質的LED照明產品可以選擇，如昕諾飛Signify（前飛利浦照明）旗下品牌之一 -「沛亮」（PILA）照明大廠，承襲昕諾飛全球研發中心的領先技術，於9月正式進入台灣。





源自歐洲且擁有62年悠久歷史的沛亮，全系列LED商品皆通過台灣CNS法規（含安全規範/性能規範/光生物安全規範）、歐盟IEC無藍光危害認證。同時，也歸納了消費者選購和安裝燈具情境，解決過往燈具外觀設計與空間不相配，或燈具體積較佔空間等問題，在產品光學設計別出心裁，提供不同的安裝情境對應六大完整產品線，包含：球泡、燈管、嵌燈、支架燈、平板燈和投光燈，讓台灣消費者更靈活運用，以經濟實惠、高效節能特點搶攻台灣市場。



▲挑選具有品牌聲譽，認明符合台灣CNS法規認證標章及無藍光危害認證的LED照明產品才有保障。（圖／沛亮PILA）

家中最普遍常見的「LED 球泡」光效柔和、顯色度佳、高效節能，瓦數相同卻能擁有更高亮度，燈泡使用壽命更長達20,000小時。「嵌燈」則具備安裝快速，光線柔亮均勻特性，輕鬆營造居家空間層次。辦公室常見的「LED平板燈」，採直下型發光的纖薄式設計，壽命長達15,000小時，有效護眼降低眩光，並可提升空間通透感。



