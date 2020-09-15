「太陽帝國」雙和36樓地標建築　SC鋼骨結構震撼推出

位在南勢角和景平雙捷運附近，由美聯開發股份有限公司整合1128坪土地，一個地上36層、地下6樓的建案太陽帝國橫空出世，建商特別找來北京08年奧運水立方設計團隊—澳洲PTW建築師事務所操刀，更不計成本以鋼骨結構興建，創造當地無可取代的最新地標，預計明年8月交屋。





美聯開發隸屬於茂德機構，近年來茂德機構秉持優異品質和精準目光，蓋出一棟又一棟的代表作，包括新店的碧波白和波爾多、板橋藝文特區水岸地標高姸植、江翠水岸第一排江翠PARK、蘆洲捷運共構希望城市，都成為當地知名建案。



