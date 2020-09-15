「太陽帝國」雙和36樓地標建築　SC鋼骨結構震撼推出

位在南勢角和景平雙捷運附近，由美聯開發股份有限公司整合1128坪土地，一個地上36層、地下6樓的建案太陽帝國橫空出世，建商特別找來北京08年奧運水立方設計團隊—澳洲PTW建築師事務所操刀，更不計成本以鋼骨結構興建，創造當地無可取代的最新地標，預計明年8月交屋。
美聯開發隸屬於茂德機構，近年來茂德機構秉持優異品質和精準目光，蓋出一棟又一棟的代表作，包括新店的碧波白和波爾多、板橋藝文特區水岸地標高姸植、江翠水岸第一排江翠PARK、蘆洲捷運共構希望城市，都成為當地知名建案。
本案位在興南路和景新街口附近，十多年前美聯開發股份有限公司開始整地，歷經千辛萬苦，103年開始動工，採取精雕細琢又耗時的方式，光是連續壁就深入地底41米，厚達100到110公分，鋼板最大厚度達到5–7公分，是其他建案的2–3倍，總共耗費鋼材1.5萬噸。
太陽帝國最引以為傲的，就是邀請澳洲知名PTW建築師事務所操刀，王牌造型積層堆疊出碩大宏偉外觀；燈光方面，從台北101到仁愛帝寶，蘭克斯以半世紀燈光專業，點亮無數國際級建築地標；空間方面，徐慈姿規劃的頂級會所在國際間得獎無數；園藝方面，打造北市最貴豪宅陶朱隱園空中花園的徐世萃操刀，為建築打造會呼吸的城市綠帶。
除了建築由大師操刀之外，房屋配備也不馬虎，在衛浴方面由業界龍頭麗舍集團量身規劃，和東方文華酒店、W HOTEL、豪宅勤美璞真等相同等級，全戶採用德國HANSGROHE衛浴龍頭組合，也是全球iF獎唯一排名前10名的衛浴品牌；馬桶則是採用iF設計大獎HCG超級馬桶，一個就要18萬，是目前業界最高規格。
特別的是，為了因應新冠肺炎疫情，整棟建築採取當層排氣的方式，每一層住戶的廢氣都可以在第一時間排出，不必擔心受到其他住戶影響。
太陽帝國在結構方面，採取SC鋼骨混凝土構造，鋼骨填充混凝土柱加上鋼柱外覆，同時還採用144組BRB制震器，地上層都有配置，至少可以抵抗六級地震，室內採取輕隔間，不僅厚度只有10公分，重量也輕了許多，鋼材部分，採用SN鋼材，最符合耐震設計性能需求。
全案設計有1房19坪，2房20至24坪，3房33至39坪，原本607戶的設計，因為建商捐出3樓作為公設，住戶一共599戶，目前銷售超過6成，剩下的產品以2、3房居多，13間店面都已經完銷，3樓的公設包括KTV、健身房、瑜珈教室、媽媽教室、咖啡吧和兒童遊戲區等，頂樓更設有撞球檯和空中花園，讓住戶在家裡也能感受五星級飯店帶來的舒適與樂趣。
交通方面，步行到南勢角捷運站只要3分鐘，走到環狀線景平站，一樣只要3分鐘，擁有一高(國道3號)、二捷(中和新蘆線南勢角站、環狀線景平站)、三快(台64快速道路、新北環河快速道路、水源快速道路)、五大橋(華中橋、中正橋、永福橋、福和橋和秀朗橋)，交通四通八達。
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