企業冒險家／五星級飯店團購全新商機　搶救全球觀光業

9月11日，在台北喜來登一場看似不起眼的「振興旅遊產業交流媒合會」，意外引來大量的台灣觀光業者齊聚一堂，從交通部觀光局，北市觀傳局官員，到飯店業者，旅行業者，甚至已經很久沒有工作機會的國外領隊們都紛紛前來，交頭接耳。他們急迫想了解目前在旅行產業中流傳的奇蹟，在疫情重創沒有國外光觀客的半年內，能幫大台北區五星級飯店賣出16000多個房間，貢獻超過6500萬現金流的AVEC團隊，到底是何方神聖?





▲911當天活動現場與馬來西亞最大酒店集團YTL楊忠禮集團旗下旅館事業部總經理(亦為萬豪集團區域總經理)SKAF視訊連線。（圖／AVEC提供）

▲AVEC在三月份疫情至今，已經義務幫台北喜來登大飯店預購之房晚數與營收貢獻獎盃。（圖／AVEC提供）