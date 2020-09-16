受邀參加台美高階經貿對話？許勝雄：不能越俎代庖

傳聞美國主管經貿事務的國務院次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）將於17日率團訪問台灣，並主持經貿對話。工商協進會林伯豐透露有獲AIT邀請參加相關活動，但今（16）日三三會理事長許勝雄不願證實，僅說受邀單位就客隨主便，「我們也不能越俎代庖」。至於對台美經貿對話有什麼期待？許勝雄認為這會是一個比較高規格的貿易談判，也是台灣必須面對的問題，尤其與單一國家談判要求會嚴苛一點，即便已有「開放美豬美牛」這敲門磚，也不是以後就平坦大道。



