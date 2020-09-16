受邀參加台美高階經貿對話？許勝雄：不能越俎代庖

傳聞美國主管經貿事務的國務院次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）將於17日率團訪問台灣，並主持經貿對話。工商協進會林伯豐透露有獲AIT邀請參加相關活動，但今（16）日三三會理事長許勝雄不願證實，僅說受邀單位就客隨主便，「我們也不能越俎代庖」。至於對台美經貿對話有什麼期待？許勝雄認為這會是一個比較高規格的貿易談判，也是台灣必須面對的問題，尤其與單一國家談判要求會嚴苛一點，即便已有「開放美豬美牛」這敲門磚，也不是以後就平坦大道。
雖然傳美國國務院次卿克拉奇預定17日來台，並主持台美經濟與商業對話，但外交部仍不願意證實，今日三三會舉行9月例會，理事長許勝雄被問到是否受邀？他態度低調，僅表示這是主辦單位的事，他們主辦就應由他們談這件事，受邀單位就客隨主便，「我們不能越俎代庖」。
至於對這次台美貿對話有什麼期待？許勝雄認為這會是一個比較高規格的貿易談判，也是台灣必須要面對的問題，台灣如果進到所謂經濟區塊，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，就要通用國際規範，並相互協調、退讓及妥協，尤其若單一國家對談，要求會更嚴苛一點，因此在簽約前也會面臨很多狀況，不管是貨物關稅問題、檢驗、稅務及人等問題，這些都有待面對，加上台灣簽自由貿易協定（FTA）的國家占整體出口金額僅9.76%，表示可能還有9成以上的國家要去面對、要運作（談判），這是沒辦法的事。
許勝雄還說，台灣是海島型經濟的國家，要跟全球經濟接軌，這是台灣要面臨的宿命，因為台灣2300萬人口及市場不足以支撐企業大型化及國際競爭力，台灣一定要與國際接軌包括美國在內，而且美國也只是台灣出口重要國家之一，現在台灣還不只美國問題，以後所謂高規格貿易談判，都會面臨雙邊貿易協定（BTA）問題。
許勝雄也不諱言開放對產業一定會有衝擊，正面與負面都有，某些產業有辦法面對，有些產業會有狀況，政府在談判過程中應爭取讓這些受影響產業有喘息的時間，並思考如何提升這些產業競爭力及產業轉型升級。
此外，他也提到，當「開放美豬美牛」這道門打開後，事情就會按部就班去推進，當然後面還有很多問題、管制等等，但這基本上只是「敲門磚」，不代表之後就平坦大道。