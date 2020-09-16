台北南西店周慶打頭陣　估數位線上銷售添成長動能

百貨周年慶檔期如火如荼展開，各家百貨業者都希望吸引人潮回流，以彌補上半年因疫情影響的業績。而全台擁有最多店點的百貨品牌，先由台北南西店兩館打頭陣，周慶將於10月1日至10月18日登場。化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆3,000送300，希望南西兩館檔期可達21億元，業者也預估獨家商品與數位線上周慶將可成為業績成長動能。
新光三越南西店兩館周年慶將於10月1日登場，化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆3,000送300。名品∕大家電∕法雅客∕[i]Store單筆滿10,000送500。而新光三越會員首七日獨享名品∕大家電∕法雅客∕[i]Store單筆滿10,000送1,000。另外會員也獨享兒童商品單筆滿2,000送200點會員點數。
新光三越指出，今年因為疫情關係，上半年百貨同業都受到影響，整體約有近10%衰退，但業者指出他們衰退的幅度較同業少，尤其7月卡利high活動搭配振興券更是讓業績回血不少，因此樂觀預期周年慶業績將回流，南西兩館目標檔期業績盼達21億元，年增1%。至於全台6店周慶檔期目標則在75億元，年增1%。
相較於百貨同業，周慶檔期都只希望能與去年持平不衰退，新光三越卻喊出可以成長，認為主要成長動力就是獨家商品與數位銷售的成績。周慶商品部分，包括5大首賣與4大獨家，包括Clé de Peau Beauté幻夢星湖唇膏組、SHISEIDO國際櫃Holiday限量彩妝、BOBBI BROWN維他命妝前眼霜組、sisley 全能乳液2020限量瓶等、Estée Lauder全方位修護能量組、M·A·C Holiday超激光色彩組、Giorgio Armani Si Passione女性淡香精星燦紅限定版等。
至於數位銷售的部份，像是打開新光三越APP就能秒搶超過百款妝品、家用、年輕潮流單品、箱購等好康，免排隊、零接觸，且線上購物還能同享周年慶滿千送百禮券回饋。而電商平台beauty STAGE今年也擴大線上周年慶陣容，9月24日搶先登場，全站滿2,000現抵200、家電滿萬現抵700。
南西兩館也鎖定家庭客，今年周慶與超人氣的寶可夢聯名合作，不論是人氣爆表且電力十足的皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、伊布等商品將會登場，推出全台獨家聯名好禮，將引爆寶可夢迷的收集狂潮。還有「Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）」、快閃店全台巡迴展出。