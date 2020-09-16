台北南西店周慶打頭陣　估數位線上銷售添成長動能

百貨周年慶檔期如火如荼展開，各家百貨業者都希望吸引人潮回流，以彌補上半年因疫情影響的業績。而全台擁有最多店點的百貨品牌，先由台北南西店兩館打頭陣，周慶將於10月1日至10月18日登場。化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆3,000送300，希望南西兩館檔期可達21億元，業者也預估獨家商品與數位線上周慶將可成為業績成長動能。



