防疫換季再「淨化」！蝦皮購物寢具、家電熱銷增4成

每逢換季時間，因氣溫、溼度劇烈變化，「換季型過敏」就診人數增加達3成，衛福部統計資料則指出，國人過敏就診人數明顯自進入秋季後開始上升。蝦皮購物統計，每年抗敏商品銷售高峰約落在9月至12月入秋換季之時，且以「過敏」、「淨化」、「除蟎」等相關關鍵字搜尋量更較其他月份成長4成，其中空氣清淨機、吸塵兼除蟎的吸塵器、單月熱銷數百台，相較其他月份也成長近4成。





為助全民抗敏，蝦皮購物於即日起至9月22日推出「換季抗敏大作戰」，攜手Panasonics、飛利浦、3M、妙管家等國際大牌，推出各項換季過敏熱門商品超值優惠，包括：空氣清淨機、吸塵器、掃地機器人、防螨寢具、洗衣精等，最低激殺3.4折起，全方位抵禦空汙與過敏！



▲蝦皮購物集結防蟎專用寢具、清潔用品 下殺3.4折打造過敏兒舒適空間（圖／資料照片）

室內空汙比室外更嚴重！蝦皮購物精選除蟎家電下殺3.6折 飛利浦抗敏清淨除濕機現省1萬元





全台每3人就有1人是過敏兒，根據台灣氣喘衛教學會調查顯示，室內外溫差達7℃或相對溼度高達61%以上，最容易誘發過敏症狀，溼度高也是最適合塵蟎、黴菌等過敏原生長的環境。加上台灣每年10月到隔年5月為空氣品質較差的時節，許多人緊閉門窗反而導致室內空氣不流通、空氣品質不佳。蝦皮購物統計站上抗敏除蟎商品銷售狀況，發現每到9月至12月入秋換季之時，相關關鍵字搜尋量較其他月份成長4成，最高單月需求成長破5萬件相關商品！其中熱銷抗敏商品以具備除濕、除臭、去除PM2.5等一機多功的高效空氣清淨機，以及可吸塵兼除蟎的吸塵器較受青睞，換季時期空氣清淨機、除蟎型吸塵器單月皆可銷售高達數百台。





蝦皮購物為體貼消費者，即日起至9月22日啟動「換季抗敏大作戰」活動：飛利浦抗敏清淨除溼機擁有高達99.9%的PM2.5去除率，優惠價7.3折只要15,888元；飛利浦奈米級抗敏空氣清淨機可清除 99.97% 空氣過敏原，下殺只要21,900元；TiDdi 輕量化無線氣旋式除螨吸塵器的三重濾網，使灰塵、塵蟎通通一網打盡，優惠價4.3折，不到3千便可輕鬆入手。另外防疫期間HERAN禾聯 小餅乾UV抑菌空氣清淨機夯，含紫外線UV殺菌光及光觸媒濾網，有效殺菌還給大家乾淨舒適的空間。





「斷絕塵蟎繁殖的環境」與「除去塵蟎的屍骸糞便」是換季防敏的主要課題之一。蝦皮購物推薦台塑生醫BioLead抗敏原濃縮洗衣精，其成份有效消除致敏因子，16公斤超大容量下殺6.2折、限定優惠只要1,059元，入手囤貨就趁現在。除了衣物，寢具也是躲藏大量塵蟎之處，岱思夢防蹣抗菌乳膠枕、3M防蟎保潔墊、3M Thinsulate可水洗秋冬被，抗蟎易清潔，限時破盤價最低3.4折；而淨毒五郎衣物驅蟎噴霧，以天然的植物精油配方，不僅防蟎更讓衣物床鋪更常保清香，限時優惠享6.7折450元。家中有過敏兒的家庭，可在蝦皮購物一站購足各項抗敏神器，打造高品質潔淨、安心的換季居家生活！















換季抗敏大作戰：https://shopee.tw/m/he20anti-allergy