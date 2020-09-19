壽險房貸第二大喊退出？　富邦人壽：降息影響房貸利率

有媒體報導，富邦人壽將從9月全面停止新承作房貸業務。由於富邦人壽承作房貸業務為市場第二大，僅次於國泰人壽，因此格外引起關注。為此，富邦人壽回應，受今年降息影響房貸利率，經估算其長期收益遠低於保單利率成本，因此停止辦理房貸，但現有約3萬名借款戶之房貸服務與權益仍不變。
媒體指出，富邦人壽將從9月全面停止新承作房貸業務，等於宣告退出房貸市場。其實，許多壽險公司早在前2年就陸續退出房貸市場，主要是因為房貸利率不符合壽險投資需求，有的壽險公司提供房貸業務也只是以服務保戶的角度，僅向保戶推廣，但低利率讓南山人壽、台灣人壽、中國人壽之前都宣告不再受理新的房貸案。
富邦人壽之前曾在同業選擇退出房貸業務時表示，房市是剛性需求，會針對自住型客戶積極開發六都精華區的房貸業務。但低利率時代戰線延長，加上時空背景不同，也讓壽險業者看待房貸業務越來越保守。
為此，富邦人壽今日回應，目前公司房貸餘額達1,700億元，對於現有約3萬名借款戶之房貸服務仍維持不變，權益也不受影響。會做出這樣的決定是因為受今年降息影響房貸利率，經估算其長期收益遠低於保單利率成本，因此停止辦理房貸新件申請，以積極維持資產收益及廣大保戶權益，強化保險保障的核心價值與功能。
富邦人壽指出，富邦資源豐沛，以金融百貨為定位將持續提供多元之金融商品，基於集團分工，日後集團房貸業務將統籌由北富銀辦理服務客戶，擴大展現合作綜效，持續帶給消費者更精準之金融保險服務。