壽險房貸第二大喊退出？　富邦人壽：降息影響房貸利率

有媒體報導，富邦人壽將從9月全面停止新承作房貸業務。由於富邦人壽承作房貸業務為市場第二大，僅次於國泰人壽，因此格外引起關注。為此，富邦人壽回應，受今年降息影響房貸利率，經估算其長期收益遠低於保單利率成本，因此停止辦理房貸，但現有約3萬名借款戶之房貸服務與權益仍不變。



