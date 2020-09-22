台廠輪胎業淡季不淡竟暗藏危機？背後原因曝光

疫情干擾下，國內5大上市輪胎廠7、8月營收不減反增，原來是台灣輪胎被美國商務部質疑低價傾銷，廠商憂心台廠遭課徵反傾銷稅而提前拉貨，未來5大輪胎廠將如何面對衝擊？
歷經疫情干擾，國內輪胎業者雖然在傳統第2季的旺季業績表現差強人意，步入第3季反而交出不錯的成績單。5大上市輪胎廠的7、8月營收，月增率多數都呈現正成長，似乎出貨、銷售的情況都較前一季更為出色。
莫非是旺季效應遞延？業內人士透露，其實這是在美國對台灣輪胎業反傾銷調查初裁宣布前的拉貨潮，估計在初裁結果於第4季出爐後，台灣輪胎業的輸美訂單，反而可能因為高額反傾銷稅而急凍，對輸美比重高的輪胎廠， 將造成重大衝擊。
美國商務部（DOC）今年6月下旬，對台灣、南韓、越南和泰國輸美輪胎展開傾銷調查，以釐清這些輪胎是否以低於公允價格在美銷售。由於目前美國是台灣輪胎廠最大輸出國，一旦調查屬實，國內前5大輪胎廠未來恐被課徵20%起跳的反傾銷稅率。
調查結果11月出爐 南港、正新牽動同業命運
這次對4國提出申訴的美國聯合鋼鐵工會（USW），早在2015年就曾對中國輪胎業者提出雙反（反傾銷、反補貼）調查，最終裁決是向中國業者課徵高額雙反稅，導致中國廠大舉遷廠到東南亞等地區。
台灣輪胎業是首次被列入傾銷國調查，橡膠公會與台灣5大輪胎廠獲知消息初期，就曾透過經濟部與駐美代表處向美方澄清，希望在台美關係友好情況下，盡量消除疑慮。
然而，最終美方仍決定對台灣輪胎業者展開調查。據了解，包括南港、正新、建大、泰豐、華豐5家輪胎業者，皆已聘請美國律師向美國商務部及貿易委員會提出訴願，也已遞交相關資料以供調查，初裁結果預計最快將在11月出爐。
依據美方認定，南港與正新為該案的應訴對象，也就是說，這案子雖然牽涉多家業者，但只有應訴者需要出庭答辯；未來裁決結果出爐後，這兩家將會有各自課徵稅率，並將以這兩家被課徵反傾銷稅率「相加除以2」之後的平均數，作為其他3家：建大、泰豐與華豐所適用課徵反傾銷稅率。
去年台灣輪胎輸美總金額約3.7億美元，比2018年的4.5億美元已顯衰退，但美國仍是台灣輪胎業者最大的單一輸出市場。其中，南港與泰豐外銷美國占各自出口比重，分別為37%與23.6%，在5大業者中名列前茅。
至於美國商務部為何最終選擇以南港與正新作為應訴對象？業界認為，可能是將5家營收規模也納入比較，或是把正新售予美國車廠的備胎量也納入計算範圍，與美國商務部要求調查的乘用車胎及輕卡車胎可謂有些出入，使得正新銷美比重被視為超越泰豐。
根據美國國際貿易委員會聲明，這次輪胎傾銷差額（dumping margin）以泰國最高，介於106%~217%；南韓42%~195%；台灣落在20%~116%；越南約5.5%~22%。
稅率高於40%？建大：台廠就玩完了
建大輪胎發言人劉桂君指出，「萬一未來課徵稅率會高到40%或50%，那台廠就不用玩了，」只是目前看來是不至於這麼悲觀，以泰國被罰如此高額反傾銷稅機率最大。
至於輪胎輸美量最大的南港輪胎總經理特助莊明宏則認為，越南在被控雙反後，關稅應將高於台灣，用樂觀角度看，只要台灣不會被課到最高稅率，在4國中仍保有競爭力。
這5家業者中，華豐銷美比率僅12%，此次調查的兩品項更只占公司總營收4%。該公司指出，美國當地輪胎廠也多屬外資，東南亞銷美的輪胎種類是用來補足當地沒生產的規格，且台灣在4個被申訴的國家中出口量最低，就算台廠未來需漲價應該還是會出貨，只是台美在沒有關稅優惠的貿易協定下，加稅之後能否轉嫁， 還得看客戶承受的能力。
另有業者表示，若客戶願意提早下單或倉庫租金在可接受範圍內，輪胎廠的確會趕在近期快點出貨，部分業者更有全線趕工情況；長期來看，未來可能調配台灣以外的產線出貨。
據美國商務部規定，課徵反傾銷稅的日期，會回溯至宣判之前的3個月，亦即，若在今年11月至明年1月間宣布初裁結果，則最快於今年8月以後輸美的輪胎就要開始課徵反傾銷稅，也因此近兩個月必須增加出貨。但進入第4季以後，雖然也是傳統旺季， 出貨情況反而可能反轉。
一年後可申請重審 流失的市場恐怕回不去
輪胎業者屬國際化產業，海外也多有設廠，業者認為，反傾銷稅未必在短期內產生最大效應，但對台商扎根台灣甚至吸引台商回流都很不利。
長遠來看，可能會借鑑中國輪胎廠2015年後的作法，除遷往東南亞之外，也可遷往東歐，甚至規畫收購美國當地廠房或直接到當地設廠。
正新輪胎目前在印度與印尼都有投資，集團下的泰國廠也對美出口，調配方式靈活，儘管自家台灣廠出口量被美方視為在台前兩大廠商，但這次遭調查部分對整個集團來說並不大，轎車胎數量約100多萬條，占集團營收約2%。正新發言人羅永勵分析，這牽涉美方貿易措施與戰略，如果這4個國家因稅率導致輸美受限，美國國內需求將如何因應，反倒是美方需解決的問題。
有業者也提到，課徵反傾銷稅有5年落日條款，或是反傾銷判決1年後，也可由被控方申請重審，依照政治情勢應能有迴旋空間。但是若真的被判高額反傾銷稅率，影響台廠在美國市場的競爭力，那麼即使只有1年時間，失去的市占率要再重新挽回也不是容易的事。
建大總裁楊銀明則指出，中國的輪胎業者賽輪和建大都列入越南反傾銷應訴對象，而賽輪與南韓的錦湖輪胎則列入越南反補貼應訴名單，反補貼初裁時間更早，這些情勢變動會怎麼影響台灣業者，需密切關注。