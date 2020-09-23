壽險加碼逾2000億　台股撐盤新主力

過去以海外為主的壽險資金，今年上半年投資台股較去年底增加2337億元，規模已超過2兆元台幣，成為撐盤的關鍵力量。
8、9月來到除權息旺季，甫創30年新高的台股也回檔進入箱型盤整階段。但大盤指數仍維持在高點12600點上下，在外資缺席、投信台股基金規模欲大不易的狀態下，過去以投資海外為主的壽險資金，如今反而勇於揮軍進場，成為台股撐盤新主力。
根據證交所統計，截至9月10日，外資對台股賣超總計達6588.39億元台幣，僅在6月分一度淨買超844億元台幣規模較大以外，其餘月分都是淨賣超；而投信台股基金雖然表現不錯，但是在投資人逢高獲利了結的壓力抵消後，規模也停留在2750億元。
寧賺價差 不再等到除權息
3大法人兩個熄火，手握30兆元銀彈的壽險業反而接手撐盤。過去壽險雖可投資股票，但長期持有、領息為主，也集中在穩健的權值股，因此投資台股部位往往只占投資金額10%以下；但隨著聯準會半個月內利率連砍6碼，海外投資收益褪色、匯率波動劇烈，壽險業滿手現金無處可去，只好持續加碼台股。截至今年上半年，統計前7大個別揭露國內股票部位的壽險業手上台股規模，較去年底增加2337億元，規模已超過2兆元台幣。
傳統上，壽險業投資仍以債券和不動產為大宗，但因3月底股災，聯準會祭出史上最大規模的量化寬鬆，壽險業者也必須以截然不同的思維來操作金融資產。
首先是拉高股票比率，特別是基本面佳、現金殖利率高的台灣績優股。當中最積極操作的，當屬富邦、國壽、南山加碼力道最大，其中國壽的台股占總投資部位較去年底增加1個百分點至6%，富邦金則增加2個百分點至10.4%，而新光、台壽保和三商美邦則選擇提高海外股票比重。
其次，主動實現獲利。一位壽險投資主管表示，由於疫情持續，市場不確定性仍多，長天期券種波動尤其劇烈，但短天期債券利率逼近於零，已無法期待「固定收益」，只能靠著積極操作利差交易來確保收益，而不再以持有至到期日為主了。
全方位布局 富邦注資千億
債券尚且如此，股票更不可能再坐等現金股利入帳。根據資料，6大壽險公司去年現金股利收入約1000億元，今年南山、國壽、富邦卻選擇在股價高檔提前實現股票利得；以國壽而言，現金股利收入就較去年少近1成，推估今年6大壽險現金股利收入約僅900億元。
然而此舉也造就2020年極可能成為壽險業最積極獲利的1年。根據金管會統計，6大壽險公司前8月稅後純益1582.8億元，創史上新高紀錄，相較去年同期1271億元，年增近25%，國壽與富邦兩大壽險龍頭也異口同聲表示，下半年將延續積極實現獲利的策略。
分析起來，國壽投資策略為重押龍頭。國泰金從去年底即看好台股，第1季更逢低加碼以台積電、中華電信為主的高股息權值股，第1季台股部位就較去年底大增500億元。
不過相較於電信類股在第2季繼續持有，國壽在第2季台積電股價走高後，也積極實現獲利。根據金控法定揭露事項，國泰金第1季投資在台積電的金額高達752.12億元，較去年年底增加238.29億元，一度買進台積電前10大股東，然而第2季末，投資台積電金額即降至458.15億元，顯示逢高了結。國壽的海外股票策略也重兵駐紮在美國科技龍頭股，包括亞馬遜、甲骨文、微軟都有近百億元的投資。
過去引領壽險業揮軍投資海外的富邦人壽，今年則成為加碼台股最多的壽險業者，規模較去年底增加1100億元。不過相較於國壽，富邦的策略卻是多元配置各產業，從大型權值股到中小型科技、傳產、生技業者都有。
靈活操作 趁勢輪動各類股
因此在3月底股災時，富邦並不若國壽立即重點加碼台積電、鴻海等權值股，而是到了第2季確定V型反彈後才大幅增加籌碼，而且重點擺在中小型股。
窗簾大王億豐就是一例，在去年底富邦人壽持有億豐約45.36億元，第1季因暴跌而萎縮至34.86億元，但到了第2季底，部位已增至54.98億元。至於投資防疫熱門股合一，直至今年第1季以前富邦持有的部位還很小，均未顯示在法定揭露事項上，但在第2季合一暴漲22倍，帳上未實現利益也暴增38億元。
海外股票方面，除了持續申購亞馬遜、甲骨文、蘋果等科技龍頭的股票與債券之外，富邦和新壽也都透過標普500或道瓊平均工業指數等相關ETF來投資美股。
進入第3季後，國壽、新壽、三商壽都顯著提高現金水位，三商壽甚至高達10.5%，顯示壽險投資心態改為逢高調節觀望。國泰人壽執行副總經理林昭廷便坦言，下半年將盡可能沿著市場狀態動態調整。
不過，也因為壽險放棄現金股利，改賺價差，今年上半年前5大壽險的避險前經常性收益率（Recurring yield）落到3.12~3.63%之間，比去年同期平均少了約2個百分點，推估全年經常性收益率很難保4。經常性收益率代表壽險穩定收入的比重，壽險要是過於仰賴在市場殺進殺出，經常性收益大降，對壽險的經營穩定性也不是好事。
這也提醒投資人，儘管考量到基本面和匯率風險，壽險資金仍有必要配置相當部位的台股，不可能完全撤守，持續扮演撐盤角色；但若壽險資金積極實現獲利，台股上漲空間將可能受限。