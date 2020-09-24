餐飲業回神了！靠這兩招突圍　趁勢延伸品牌戰線

餐飲業走過3、4月疫情衝擊的幽谷，逐漸回復元氣，在前景尚未明朗的同時，他們為什麼敢端出一個又一個的新品牌？





▲豆府集團不畏疫情，上半年獲利還較去年同期成長。（圖／財訊雙週刊）

▲全球疫情不退，翻轉了餐飲業的思維。（圖／財訊雙週刊）

」是經營重要客戶的品牌，目前在台北有兩個據點，但都開在百貨公司，「有頭有臉的人、甚至達官顯貴，是走不進去的。」更重要的原因是，南港漢來