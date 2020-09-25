買家體驗》從車主變股東　買特斯拉送特斯拉

駕駛特斯拉究竟是什麼感覺？擁有特斯拉和其他車比起來又有什麼不同？很難想像會因為一輛車，影響了你的事業、投資和眼界，而這些都是特斯拉車主的真實體驗。
洪裕鈞看到市場潛力 打造電池新科技
即使只是停在內湖巷弄裡、自家公司前的空地，Tesla Roadster的身影總是能吸引路人停下腳步、多看兩眼。有不少名貴藏車的行競科技執行長洪裕鈞，早已經習慣自己的愛車受人注目，但這部車相較他所收藏的其他古董車或跑車，還有更特別的身分和情感。
台灣第1位車主 Roadster編號888全台唯一
這是特斯拉品牌在車壇的處女作，與英國手工車廠蓮花（Lotus）合作，採用超跑Lotus Elise車身，加裝特斯拉研發的鋰電池動力系統。在2008年發表、2012年停產，全球限量2800輛，洪裕鈞所擁有的這輛，是於2011年出廠，台灣第1、也是唯一的一輛。由於是台灣第1位車主，特斯拉銷售主管還特別迎合華人的喜好，為他在車室後座嵌上「888-1st Roadster in Taiwan」（編號888—台灣第一輛Roadster）字樣的號碼牌，認證這輛車的經典血統。
洪裕鈞回憶，2010年他在美國和友人於某個星期一上午，偶然走進了特斯拉展示間，銷售人員沒多說什麼，掏出鑰匙讓他們自己去試駕。原來就對Lotus Elise不陌生的洪毓鈞，沒有抱著太大期待坐上駕駛座。原本只預期試個30分鐘，沒想到一開就超過兩個小時還欲罷不能，洪裕鈞回到展間後，就立刻簽下訂單。
「時速零到100公里只需3秒，扭力一次到位，重踩加速器也安靜無聲，在郊區高速疾駛的同時耳邊還能聽到樹間鳥鳴⋯。」因為完全顛覆洪裕鈞以往「有環保意識的車無法滿足駕駛樂趣」的刻板印象，他還將這段試車經歷詳細記錄在自己的著作《有道理的設計》中。簡單結論，他認為特斯拉創造了一個會讓人上癮的全新駕駛經驗，「巧妙地結合電動馬達的特性，讓駕駛變得樂趣無窮，就產品使用經驗的概念而言，實在是一大成就。」
因為一開就愛上，洪裕鈞除了立刻訂下這台Roadster，之後特斯拉發表的每款新車型他也都埋單。雖然他也如同絕大多數的特斯拉車主一樣，提到組裝品質就忍不住搖頭，但他說，「任何新產品的早期使用者，就是可以忍受出錯。」而且因為擁有特斯拉全球首批車主的身分，讓他享有優先交車權，還應邀參訪了內華達州的超級工廠，及多項車主專屬活動。洪裕鈞也自特斯拉股價28美元時就開始買進股票，至今還沒有完全出清，單就這點，他的購車支出已完全賺回，也可以說是買特斯拉、送特斯拉。
疾駛還能聽鳥鳴 一開就愛上
也就是因為特斯拉，洪裕鈞見識到電動車產業的潛力。他與特斯拉前研發工程師Azizi Tucker為了實現打造電動超跑的夢，在2014年共同創立了行競科技，去年發表的浸沒式液冷電池模組系統，吸引許多國外車廠有意合作；首輛電動超跑Miss R也已經亮相，連行政院長蘇貞昌都登門參訪試乘。
其實，特斯拉吸引洪裕鈞的已不僅是汽車產品本身，更擴大到這家公司的策略，也影響了他的事業。除了他的創業夥伴來自特斯拉，這家車廠從超跑開始，到高級房車Model S，再到Model X的SUV車型，接著是Model 3，透過布建產品線快速向大眾推進，「行競也是先推出旗艦型產品，下一步則布局建築、農業、採礦使用的工具車，讓電動車的技術能應用在更多有需求的產業。」
林裕傑從鐵粉變投資人 美股再賺一筆
如果以YouTube頻道訂閱人數還不到萬人來看，他真的不能算是網紅。但是提到他的網站「買特斯拉」，在台灣的特斯拉鐵粉圈裡，幾乎每個人都知道這位「傑克」。更重要的是他創下了這項紀錄，在台灣無人能超越：在過去兩年內，透過他的介紹而買了特斯拉的車主超過590位；這個成績目前在亞洲排名第1、全球排名第6，就算每個車主買的都是入門款、新台幣163萬元的Model 3，也已經達成將近10億元的業績。
台灣最大「超業」 賣出近600輛獲贈夢幻超跑
不過林裕傑的本業並不是特斯拉的銷售人員，他從手機經銷商倉管做起，後來創業開設手機門市、也開餐廳，還擁有一家軟體公司，所開發的App獲得台北市政府的新創補助。2016年，林裕傑和兩位朋友隨興走到特斯拉在台北信義計畫區百貨公司裡的櫃位，看一看、摸一摸，3個人就各訂了一輛Model S。
「雖然連開都還沒開過，但是光是賞車，就可以知道這輛車的科技真的很棒！」可是他訂了新車的消息，連家人也潑他冷水，因為當時正是特斯拉被諸多利空襲擊、傳言可能破產之時，一口氣付了40萬元訂金，不怕最後拿不到車？林裕傑很有信心，「我相信以特斯拉的技術和開發能力，如果要倒，也一定會有其他車廠搶著買！」
結果特斯拉不但活下去了，還愈活愈好。隔年林裕傑添了一對雙胞胎，Model S要塞進全家人太過擁擠，就換成現在這輛Model X。後來Model 3開始接單，他也沒缺席，但這輛車只作為他拍攝介紹特斯拉影片的工具，使用率不高，因此他舉辦零元起標，又再度成為網友熱議的話題。
之所以會成為特斯拉的超級業務員，林裕傑說，純粹是出於對這個品牌的信仰。特斯拉在2017年底發表價格高達台幣755萬元的New Roadster後，在2018年推出了一項車主推薦計畫，只要推薦55名新車主，就可以獲贈一輛New Roadster。既是鐵粉，林裕傑當然很希望能擁有這輛夢幻跑車，幾番研究後，他決定以架設網站的方式，解答所有人對特斯拉的可能疑惑，為特斯拉圈粉，從而達成推薦人數目標。
因而才有了「MY TESLA買特斯拉」網站、臉書社團，以及LINE群組。而林裕傑除了解答網友們對特斯拉五花八門的提問，又是如何推坑大家成為車主？他的方式很簡單，「我只告訴他們，請一定要到展示中心，試開一次，我有把握只要開過了就一定想買。」
因為信賴特斯拉，還開啟了林裕傑的股票投資之門。很難相信，白手起家的林裕傑沒買過一張股票，卻為了特斯拉，他要老婆研究怎麼買美股，「因為開了特斯拉，就知道他的股價會往上走。」不過他也承認特斯拉的股價漲幅實在太出人意料，經過幾次進出，在股價超過400美元之後，「真的再也不敢玩下去。」
畢竟賺到多少股價對林裕傑來說已不重要，因為他已經擁有在台灣宛如特斯拉代言人的光環，而且確定明年就可以拿到史上最快速的電動跑車New Roadster。
陳德威放眼未來 扎根電動車充電平台
陳德威早從高中開始，就因為熱愛汽車，自己投稿到汽車雜誌，大學畢業後也很順利地進入專業車媒，「這工作最棒的就是可以有機會開到各種車，而且是自己買不起的車。」車媒的工作讓他常有機會參觀國際大型車展，接觸台灣汽車市場上少見的產品，近身觀察最先進的汽車科技。更在2010年創業，專門到國外為特定客戶代購罕見車款。
從平行輸入到成為特斯拉合作廠商 致力推廣新能源車
陳德威也因此能比絕大多數台灣消費者更早一步坐進特斯拉駕駛座。2013年，他受特斯拉邀請到日本試駕Model S，駕駛經驗完全有別於過去他開過的任何一輛電動車，他驚訝地發現原來電動車的技術已經如此成熟，自此之後成為電動車的推廣者。
除了在特斯拉原廠來台設立分公司前，成為特斯拉在台灣最大平行輸入商；台灣特斯拉成立後，就轉型成為特斯拉認證的合作廠商，和朋友一起成立了「宅電」，為特斯拉車主安裝充電設備。
陳德威因此結識不少特斯拉車主，沒有富爸爸、靠自己創業的他，目前所擁有的中古特斯拉Model 3，前一手車主就是行競科技執行長洪裕鈞。這些車主更讓陳德威體認到，市場趨勢已經改變，於是這幾年他像苦行僧一般，和創業夥伴利用幾乎每個週末假日的時間，跑遍各大專院校的校園，推廣和分享電動車的知識，也參加多場產業研討會、向政府建言。不僅如此，他也是Gogoro電動機車全球第一位車主，為了拿到這個編號0001號的車牌，還特別請人徹夜在門市前守候，除了表示他對電動車的認同，交車時媒體報導的效應，就是想讓更多人知道電動車已經不再是小眾市場。
推廣分享知識 樂當苦行僧
陳德威對電動車普及的願景，如今已不再固著於特斯拉單一品牌。宅電後來未再與特斯拉續約，而成為其他歐洲豪華車廠的合作夥伴，因為他認為其他車廠也很努力推動電動車技術，好的產品都值得被肯定。而宅電也已經不僅僅是設備裝配商，他為充電服務營運商建立平台，透過App為車主提供線下到線上的充電解決方案，與車商、營運商和場域協作電動車聯網，布建充電站地圖，為電動車建立更好的使用環境。他說，「電動車的時代已經來臨，我們的腳步不應該比別人慢，希望自己做的事，能讓台灣在這方面發展更快一點。」