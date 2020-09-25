買家體驗》從車主變股東　買特斯拉送特斯拉

駕駛特斯拉究竟是什麼感覺？擁有特斯拉和其他車比起來又有什麼不同？很難想像會因為一輛車，影響了你的事業、投資和眼界，而這些都是特斯拉車主的真實體驗。

▲Tesla車主林裕傑。（圖／陳俊松攝）（圖／財訊雙週刊）