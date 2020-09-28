教職不再是鐵飯碗！老師存老本掌握「三增原則」及雙保障

一年一度教師節，除各縣市政府發放敬師金外，不少熱門景點、餐廳都祭出教師優惠，感謝教師們辛勞。不過，當前教職已不再是「鐵飯碗」，教師們也得提早因應年金改革，為自己好好打算。專家建議不論是正式教師或是兼任代課及代理教師，除可投保「教職員責任保險」，以轉嫁因自身疏忽或過失，所依法應負的賠償責任與費用，也應及早安排退休生活所需的醫療保障及退休金規畫等雙重保障，並可運用「三增原則」，在後年金改革的時代預先準備、拉高所得替代率為自己未來退休生活提前佈局。

▲教師退休規畫建議。（圖／全球人壽提供）