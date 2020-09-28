教職不再是鐵飯碗！老師存老本掌握「三增原則」及雙保障

一年一度教師節，除各縣市政府發放敬師金外，不少熱門景點、餐廳都祭出教師優惠，感謝教師們辛勞。不過，當前教職已不再是「鐵飯碗」，教師們也得提早因應年金改革，為自己好好打算。專家建議不論是正式教師或是兼任代課及代理教師，除可投保「教職員責任保險」，以轉嫁因自身疏忽或過失，所依法應負的賠償責任與費用，也應及早安排退休生活所需的醫療保障及退休金規畫等雙重保障，並可運用「三增原則」，在後年金改革的時代預先準備、拉高所得替代率為自己未來退休生活提前佈局。
根據退撫基金管理委員會最新統計，2019年教育人員退休人數僅為3962人，相較2018年4105人、2017年5621人，顯示教育人員退休情況有減速跡象；而立法院於2017年三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，每年退休的教師也愈來愈少，形成了「老的不敢退，年輕的進不來」的現象。全球人壽提醒不管是正式教師或是兼任代課及代理教師，應及早安排退休生活所需的醫療保障及退休金規畫等雙重保障，以時間換取金錢空間，安心守護鐵飯碗。
面對低利率環境、固定收益縮水，難以創造現金流的局勢，富邦人壽財務精算處執行副總董采苓也建議老師們可積極掌握「增加累積時間、增加提撥金額及增加外幣與投資型搭配」的「三增原則」，逐步規畫退休保障，尤其年輕教師應先建構醫療、意外和壽險的保障金三角，距離退休還有相對較長時間，可優先投保兼顧保障與理財的投資型壽險，透過定期定額分散投資風險，積沙成塔累積退休資產。
由於教師們較常見的職業災害，包括寫板書導致吸入較其他人更多的粉塵、過度使用喉嚨等，易導致呼吸道或喉嚨方面疾病；另因授課需要久站，導致腰部疼痛症候群、靜脈曲張或頸背部筋肌膜炎等復健科疾病，另外還有失眠和腸胃疾病。全球人壽表示醫療保障需要依據每位教師的需求、生活型態、家族病史等進行需求評估，並檢視現有保單是否有保障缺口，並儘早補足缺口。
對於正式教師，全球人壽建議投保首重實支實付型醫療險，實支實付就是可依據診斷證明、醫療費用收據，申請保額內之理賠，填補醫療費用的缺口；其次就是重大傷病險，因涵蓋範圍廣，且以健保發出的重大傷病證明作為認定標準，讓保戶在罹病後能有一筆較大的金額可以好好休養。
此外，教師們的退休金可能因年金改革政策而有變動，因此切勿將退休金與失能長照費用綁在一起，尤其意外或疾病常常令人措手不及，在長照方面也應及早規畫「失能扶助險」來補足缺口，建議最好以失能照顧費用及薪資損失來評估所需保額，避免因失能長照費用侵蝕退休金，導致退休生活費用拮据的窘境。
在退休金規畫部分，全球人壽建議，可利變增額終身壽險保單是能兼顧保障的資產累積工具，且同時擁有壽險保障，一旦不幸發生事故時，才能保障家庭經濟不受影響。同時透過宣告利率及複利增額的加乘效果，可有助於加速累積資產，不僅可以幫助教師們轉嫁不確定的風險，提供家人更多的保障外，同時也能逐步實現自己的退休夢想。
至於兼任代課及代理教師，因主要補充正式教師臨時出缺、請假之人力，故難取得完整全年度之聘期，每次聘期結束，就得繼續在各學校正式教師或代理教師甄選中流浪，故又被稱為流浪教師，收入也較正式老師不穩定。在正式教師延緩退休、少子化因素下，正式教師缺額減少，流浪教師若無法透過教甄成為正式教師，取得較好的薪資福利，承擔人生風險的能力相對較低，一旦發生疾病或意外，財務缺口就會更大，所以更需要透過保險規畫來轉嫁風險。
全球人壽建議兼任代課及代理教師們，實支實付型醫療險絕對是最基礎、不可或缺的醫療保障，其他包括意外險及意外醫療險、重大傷病險，甚至是失能扶助險等，都可以依據每個人的保障需求，利用定期險來搭配，讓教師們在收入不穩定時，能以符合自身經濟能力的保費，打造屬於自己的保險傘。
至於手上「已經累積一桶金」的教師，富邦人壽認為由專家代操的附保證給付類全委保單，有月提解及身故保本等特色，可享每月穩定的資產撥回（此類保險商品條款多有約定不提解之情形），等於幫自己加薪或多了另一份月退俸，並依各商品內容可能提供最低身故保證，年金累積期間身故依保單條款約定可領回所繳的保費（假設無匯差），且不需扣除已領取每月提領金，在市場多頭時，可享資產增值的好處，還可透過指定受益人將財富完整傳承給家人，達到保全資產的效果。
對於「準備累積一桶金」的教師，須以中長期為理財目標，富邦人壽建議可選擇利率變動型壽險、增額型壽險，透過多元配置提升收益，且能兼顧風險保障與資產累積，若訴求穩健增值，可與台幣、美元利率變動型壽險搭配，新台幣不受匯率波動影響，而美元利變保單因美元利率相對較高，且為強勢穩定幣別，在低利率或變動環境下，仍是穩健配置。
此外，在少子化的趨勢下，家長對於子女的教育品質日益重視，加上校園意外事件頻傳，讓校園管教爭議、家長控告問題成為教師工作中的風險之一，也使得老師們在輔導與管教過程中，增添不少壓力與困擾。為了保障自身工作權益，富邦產險建議老師們選擇「教職員責任保險」，轉嫁學生家長訴訟或求償的工作風險。