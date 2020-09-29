群創出運了！面板市場翻轉　一路好到這個時間點

今年，南韓三星退出LCD製造，中國放緩擴廠，台灣再次成為中國之外關鍵的面板新勢力。群創是台灣面板雙虎中，值得投資人注意的公司。
今年，政府發放3倍券，把錢放大2倍。在面板產業，今年群創的股價已默默上漲1倍，翻升成為「股市2倍券」。
法人持續買進群創，小股東們握有的群創股票，還有機會挑戰成為3倍券，甚至4倍券嗎？
今年，全球面板產業的結構已經出現大變化。TrendForce集邦科技顯示器研發處研究副總邱宇彬分析，今年台廠擅長的LCD面板市場，出現3個重要的結構變化。
電競顯示器 增幅達66%
第1，南韓三星退出LCD面板製造，競爭減少。
「南韓的LCD產能在收斂，」邱宇彬分析，「去年全球LCD電視面板供給量估計為2.86億片，今年估計供給量為2.65億片，下滑7%。」
第2，中國在LCD面板的擴張達到尾聲。
邱宇彬表示，三星退出LCD製造後，中國LCD產能擴張也到尾聲，「中國只剩下最後兩個廠要上線。」他觀察，一個是明年第1季華星的10.5代廠，另一個則是明年第2季，惠科在長沙將啟用的8.6代線。
「三星退出後，LCD面板市場是由中國主導，中國政府的補貼不會再是問題。」邱宇彬觀察，因為中國不需要再靠補貼換市場，未來也不會再有大量新產能加入，競爭告一段落，中國也不會希望LCD面板價格繼續滑落。
第3，電視面板價格出現史上最強反彈。
「今年疫情爆發，大家原本以為面板產業會受影響，沒想到疫情反而成為助力。」邱宇彬觀察，像美國第2季，電視銷售量較去年同期成長2~3成，「這是我們觀察這個市場以來最強勁的成長。」他分析，因為所有人都待在家裡，宅經濟成了電視銷售的主要動力，加上電視尺寸持續放大，「現在全球平均尺寸是50吋。」電視尺寸愈大，就會消耗更多面板。
此外，筆電、平板使用的螢幕，也出現大成長，「今年IT面板估計會較去年成長15%。」邱宇彬說，特別是電競用的顯示器，從去年的900萬台，今年將成長到1500萬台，增幅66%。
這個背景下，群創今年前8個月交出一張不錯的成績單。今年第2季，群創的毛利率為2.77%，對手友達則為2.7%。群創今年前8個月的營收為1655億元，較去年同期微幅成長；友達今年前8個月的營收為1643億元，較去年同期減少1成。
群創的策略是什麼？群創總經理楊柱祥表示，在現在大國競爭的局勢下，從中國賣電視到美國，關稅已調高到15%，「但從台灣出口的關稅只有3%」。因此，群創投資700億元台幣，在台灣興建高度自動化的組裝生產線，加上群創在中國也有組裝生產線，不管客戶要電視賣向中國還是美國，群創在這兩個陣營都有基地。
美國電視需求大 商機爆發
楊柱祥也認為面板會一路好到明年。不只電視、IT面板大賣，由於三星也將大量手機製造訂單釋出，華為手機可能受到美國禁令嚴重影響，因此，手機雖然整體市場成長今年下滑，但仍有可能爭取到新客戶。
不過，最令人好奇的是群創在車用面板的發展。「群創的面板不是打進特斯拉的供應鏈嗎？新成立的車用面板公司群豐駿發展如何？」對此，楊柱祥只神祕地表示，「謀成於密」，過一陣子才能跟大家報告。
他透露，群創在面板之外，正在推動雙軌發展，一是轉向半導體產業，發展扇出型封裝，跨入半導體產業。另一個重點，就是把發展多年的智能製造，自動化能力，發展成新事業。「我們先從內部成立BU開始，」他揚一揚手上的口罩說，這波疫情中，群創在台灣建立了幾條高度自動化口罩生產線，別人包裝口罩是用人手，群創卻是用夾取面板的技術，用機器人把口罩「吸」起來，放進盒子裡。
今年，會是台灣面板的轉機年，當美中科技戰火不斷升高，美方正積極組聯盟，發展中國之外的供應鏈備案。中國雖然擁有大量產能，但中國之外，台灣才是最大的LCD面板產地。