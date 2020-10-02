敦泰搶回18項專利！胡正大走出5年低潮　再戰高峰

歷經員工背叛、供應商惡意相向的危機，今年，敦泰重啟引擎，交出營收成長5成的成績單。本刊專訪董事長胡正大，談敦泰走出低潮的布局。
敦泰是全球觸控及TDDI（觸控及顯示驅動2合1晶片）大廠，2019年TDDI全球市占率約19%，除了蘋果的產品之外，從手機、筆電、平板電腦，只要用得上觸控螢幕的電子產品，都可能有敦泰的晶片在裡面。
5年前，敦泰營收站上114億元高峰之後就逐步下滑，2019年營收落在91億元。
但是，敦泰今年前8個月營收已達81億元，較去年同期成長5成；由於華為禁令引發的一連串漣漪，不只華為追加訂單，包括三星、小米等手機廠都紛紛向敦泰訂購更多的晶片。敦泰計畫從10月1日開始，調高大部分產品的售價。
《改變一》借台積電壯大供應鏈
「今年上半年成長超過5成，下半年還是不錯，明年會持續成長。」董事長胡正大說。幾年前，敦泰是唯一同時名列兩岸前10大IC設計的公司，但是，晚了幾年，敦泰才等到技術創新帶來的商機。「TDDI把觸控晶片和顯示晶片合在一起，這個技術是我們發明的。」胡正大說，這種技術讓觸控產品可以更輕、更薄，為了這項技術，敦泰雖然是IC設計公司，卻與友達等面板廠一起發展新型面板的結構，還在2015年併購旭曜科技。這是所有面板廠都想要的技術，但胡正大沒想到，光有技術其實遠遠不夠。
胡正大回憶，「2018年下半年，當2合1晶片準備放量，友達、天馬、京東方、聯想，我們接單接到滿，可是因為供應商的突發情況，我們竟然沒辦法交貨。」因為，當時敦泰只用一家晶圓代工廠生產的晶片。換句話說，供應商掐住了敦泰的脖子。巧合的是，競爭者也在同年推出同類型產品，胡正大說，「我們當時就向競爭對手提起控訴，案件仍在進行中」。「供應鏈太單薄，這是我們的失誤。」胡正大說，由於換晶圓代工廠需要準備一段時間，加上考慮中美貿易戰的影響，今年，敦泰將代工廠交由台積電等4、5家公司供應，徹底解決供應鏈問題。
《改變二》耗時5年搶回專利
2015年，敦泰新技術開發成熟之際，時任敦泰研發副總的莫良華離職成立信煒科技，馬上註冊了大量專利。根據中國媒體報導，2017年9月，信煒科技指紋辨識晶片單月出貨量就突破500萬顆。談到這一段，胡正大只淡淡地說，「當時團隊受到了一些波折。那段時間，公司不僅業務受到挫折，也確有不少研發人員離職。」但今年7月，敦泰在中國控告離職員工的訴訟勝訴，「中國深圳法院宣判，所有專利權都是我們的，18項專利都回來了。」胡正大說，「我們是有信心，堅持地做，只是慢了一點。我們有觸控、顯示和指紋辨識的技術，全世界同時有這3項技術的公司並不多。」
走過低谷，原有的布局開始發酵。胡正大透露，敦泰除了既有的3項產品之外，指紋辨識晶片正在快速成長，去年開始量產，「今年出貨量可達4000萬顆。」胡正大說，敦泰布局這項技術已超過5年，還正在研發整合觸控、顯示、指紋辨識的3合1晶片。接下來，敦泰的光學指紋辨識技術也接近成熟，「希望在很短時間內正式上市。」
今年，疫情和美中衝突帶來的變局，給了敦泰轉運的機會。他分析，原本觸控晶片市占率第1名，是美商新思科技的觸控晶片部門，因為美中衝突的風險，被賣給陸商，「他們是被犧牲了。」先前遇到逆風時，敦泰在觸控晶片的市占率從第1名變成第4名，今年，新思的市占率快速下降，敦泰的排名已回到第2。
今年，南韓三星手機策略轉變，開放AMOLED模組上的觸控晶片，不再全靠自製晶片，敦泰順勢打入三星供應鏈。雖然手機市場略微下滑，但筆記型電腦和平板大爆發，也是敦泰的大商機。胡正大表示，和韓商合作後，OLED螢幕用的觸控及顯示2合1晶片，會是下一個機會。
胡正大是台積電第1位講中文的行銷副總，在他的辦公室裡，還留著當年董事長張忠謀送給他的座右銘，寫著「拿出辦法來」。度過這5年的低潮，敦泰的成長前景值得關注。