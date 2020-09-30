嘉義市建設利多驅使房價看漲　首購族可輕鬆入手

近年來因台南房市高漲連帶嘉義市也被拉抬聲勢，再加上嘉義市鐵路高架化更是房市一大亮點，可望帶動嘉義地方房市新局面。近期嘉義市區湖子內區段徵收，吸引外地建商進駐，湖子內緊鄰嘉義市區，隨之帶動嘉義市內房價成長。
中信房屋嘉義興嘉加盟店長許耀仁表示，湖子內區段徵收緊鄰嘉義市，東接嘉義縣中埔鄉、國道三號交流道，南接水上82號東西向快速道路，地理位置優越，總面積為187.52公頃。
根據內政部調查，全國以嘉義市民成家最輕鬆，房價所得比僅5倍，房貸負擔率20%，買房只要拿出二成收入繳房貸。許耀仁表示，目前嘉義以透天交易交易最熱，佔市場交易比重約6成，透天別墅價格漲跌幅約在-2%~8%之間，多為持平或漲幅，屋齡在10年以下的透天別墅，總價約1,000~1,200萬，10~20年約800多萬，20年以上的中古透天別墅也仍有700萬左右的行情，價差不大，保值性佳。
許耀仁分析，目前回流年輕人較趨向購置電梯大樓，有經濟能力的族群則趨向於購買透天厝；相對於透天別墅以換屋族為主，電梯住宅則以首購族居多，嘉義市區內的電梯住宅總價約在500~700萬左右，與透天別墅總價約1200~1,500萬的行情相比，價差達2~3倍，因此較吸引部分想輕鬆買房的首購族群。
許耀仁強調，近年台南房市不斷創高下，嘉義房價也跟著被拉升，且嘉義市鐵路高架化工程更是區內一大亮點，加上近年又有好市多、秀泰影城等商場進駐；「中埔鄉公館農場產業園區」及「水上鄉南靖農場產業園區」獲行政院正式核定開發與福容飯店即將完工，未來將造就不少工作機會，種種利多湧進，嘉義市房價有明顯攀升的趨勢。