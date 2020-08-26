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你的ETF「被過時」？三指標教你不被市場淘汰

財經中心／綜合報導
calendar_today2020-08-26 17:00:00

▲5G受投資人青睞！今年以來各國在5G基礎建設發展迅速，尤其又以中國為最快速，相關產業仍是今年配置核心，ETF成為多數投資人參與投資的方式。（圖／Shutterstock）
▲5G受投資人青睞！今年以來各國在5G基礎建設發展迅速，尤其又以中國為最快速，相關產業仍是今年配置核心，ETF成為多數投資人參與投資的方式。（圖／Shutterstock）
富貴險中求，一場新冠肺炎雖然重挫全球金融市場，但卻也創造投資好機會，尤其美股、台股從低點反彈、大盤指數持續創新高，投資人躍躍欲試，但最令人傷腦筋，台積電一張40多萬，門檻令人有點覺得「高不可攀」，高價股買不起沒關係，ETF讓投資人可以輕鬆上路。

ETF投資風潮 主題指數多樣

ETF低費用率，交易方便，更重要的讓投資人省下做個股研究功夫，更可避免道聽塗說踩地雷股，這種「選市不選股」簡易投資，愈來愈受人青睞。ETF投資蔚為風潮，ETF受惠人數不斷增加，惟投資人關注ETF，通常以各國股市大盤為主，台股首檔0050、或訴求高股息的0056，以0050為例受益人數已達16萬，規模也突破千億元，惟近期這檔ETF價格站上百元大關，投資入手門檻也不低，讓不少投資人扼腕。

尤其因應ETF投資潮流，基金業者發行ETF類型愈來愈多，投資選擇愈來愈多樣化，除追蹤各國大盤ETF，還有主題式（如科技、5G、資安等）、商品式（如原油、黃金）的ETF，再加上像是新掛牌的ETF，投資門檻相對就親民很多，也成為許多小資族入門的首選。

三大指標挑選　ETF 盤面明星

以現行來說，台灣掛牌的ETF大大小小就有200多檔之多，占境內基金總資產規模逾四成，這股ETF投資風潮，不僅只限於台股，也有追蹤美股或大陸的上証180、滬深300、中國A50指數等。

由於ETF這類型的產品日新月異，要成為盤面明星，就要掌握ETF三大關鍵：一、規模是否夠大，二、成交量是否夠多，三、績效是否符合預期。

特別是ETF所追蹤的指數，能否掌握潮流趨勢，而不是「已過時」的指數。以追蹤中國股市相關ETF為例，多數投資人知道的有上証A50（係以上海、深圳證券交易所中選出代表性的50檔A股股票）、恆生中國企業指數等，但不難發現這類型的ETF規模雖然仍不小，但成交量卻相對減少，以7月的日均成交量來看，交易張數僅約百張，顯然投資人已經轉移目光，選擇新鮮有看頭的標的。

▲陸股ETF成交量及規模統計。（圖／復華投信）
▲陸股ETF成交量及規模統計。（資料來源：復華投信）

從上圖來看，反倒是因應新冠肺炎以及全球化趨勢帶來生活和科技改變的5G概念股，已成為市場投資的主流。以掛牌一個多月復華中國5G ETF（證券代號00877）來看， 7月日平均成交張數達13,554張，交頭熱絡，此外，基金管理資產規模也來到新台幣71.7億元，顯示5G相關類股受到市場關注及投資人喜愛，使得像這類型的ETF上巿不久，基金規模就是「坐二望一」。

「選市不選股」棄酒金、投5G為趨勢

此外，投資人也可留意，目前多數陸股ETF由於金融和保險、消費類股（如貴州茅台酒公司）、商品能源比重高，受到疫情影響大。至於表現較佳的5G重點產業，在一般大盤型的ETF的比重不高，掌握這一波陸股行情，投資人宜審慎檢視自己手上ETF的成份股，如果手上持有的陸股ETF「酒、金」濃度過高者，掌握中國未來產業發展和部署投資，「棄酒金、投5G」，或許更是可以留意的標的。

跟上趨勢流行 站在浪頭上提高投資勝率

ETF方便投資人「選市不必選股」輕鬆投資，但挑選標的上還是要看經濟和產業趨勢和基本面。美股在3月熔斷四次後，各類資產大多都已呈現V型反彈，績優的股票持續攀新高，尤其是科技表更為亮眼，今年以來，那斯達克指數勁揚兩成七，備受市場關注，但若放眼全球，現在更受到投資人關注的，反倒是中證5G通信主題指數，今年以來的漲幅，已逾四成。

▲陸股主題指數今年以來報酬。（資料來源：復華投信，NOWnews整理）
▲陸股主題指數今年以來報酬。（資料來源：復華投信，NOWnews整理）
若再將這指數與全球同類型指數比一比，2020年是5G科技產業的大爆發年，美國那斯達克指數今年以來漲近兩成，惟中証5G通信主題指數今年表現，更硬是比那斯達克相關指數表現多出一倍。

▲資料來源：Bloomberg，復華投信整理，資料日期：2020/1/1~7/15
▲資料來源：Bloomberg，復華投信整理，資料日期：2020/1/1~7/15

復華投信分析，科技仍將是2020年下半年股市主旋律，儘管中美在科技上對峙、博弈，市場上雜音不小，惟這主要係受11月美國總統大選即將到來的影響，但中國5G的發展，中國政府卻堅定不移，在疫情期間推出擴大投資新基建政策、鎖定新科技，期望透過科技創新領域為核心，帶動人民幣10兆產值的新經濟。中國5G是一支已射出的箭，中國受惠5G基礎建設發展迅速，相關產業仍是今年最具前景者，政策利好與獲利增長，可望持續吸引市場資金流入。

復華中國5G 通信ETF 基金經理人廖崇文表示，由於中國大陸 5G 政策明確，加上基站建設加快腳步，相關受惠供應鏈個股基本面前景看好，雖然造成指數出現一波下跌修正段，但每段修正後指數仍續創新高，凸顯5G基本面優勢，儘管一時受外在因素干擾，仍將持續吸引資金流入。廖崇文進一步分析，下半年佈局中國，除了科技股仍是主角外，配合每半年指數成份股調整一次，正可掌握5G成分股的佈局，也是ETF投資要買「新鮮」的投資契機之所在

近來疫情相對趨緩，大家更加惜福，能吃就是福，享受美食，除要吃大、好吃、也要吃巧，投資亦然，要買大、更要買新鮮，尤其要隨著經濟脈動和產業趨勢、求新求變，投資才能立於不敗之地。

關鍵字

復華投信 投資 5G

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