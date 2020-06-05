把握機會　投資小白也能翻身

賺10.2%與虧11.6%，要選擇哪一個？這兩個數字分別代表著2007年金融海嘯發生時，每月持續定期定額投資美股，和遇大跌即立馬贖回退場的投資成果，顯示不論是投資小白還是投資高手，只要勇敢入市、選對標的，都有機會賺得回報。這次的疫情就像當年的金融危機，只要把握低點加速累積的黃金期，危機反而成為「升」機。





定期定額進階法 跌時更要加碼





其實拉長時間來看投資市場，會發現全球股市多頭的時間與漲幅遠高於空頭，而基於市場長期趨勢向上的格局，回檔反而是提高理財效益的契機，特別是遭遇重大利空，應該持續甚至加碼扣款。從下圖可知，就金融危機期間投資美股來說，不論是維持定期定額或是額外再加碼的報酬率，都勝過停扣。此外，若在事件發生前高點進行單筆投資，市場即下跌，但遇回檔後也不再逢低攤平，該筆投資的績效也只能跟著市場載浮載沉，資金等同閒置無法有效規劃。



因此從歷史投資經驗可知，勇於逢低繼續定期定額甚至是加碼承接者，當股市回揚時，成果令人驚艷。何況全球多頭氣勢輪轉長達十年，各主要股市多已飆高，突如其來的疫情讓市場短線拉回整理，正好提供順勢進場撿便宜的機會。



▲定期定額進階法 跌時更要加碼（圖／資料照片）

靠科技解決投資痛點 克服人性





有人說「投資是種磨練」，考驗我們的耐心與勇氣。幸好現在有AI智能理財工具，能因應市場自動調整投資組合，省時又克服人性弱點。以富蘭克林智能理財機器人ROBO為例，在深入了解客戶投資目的、風險屬性與投資時間後，再計算出最佳投資組合比例，過程中由AI ROBO隨時監控市場情況並適時再平衡調整，以達投資目標，解決許多人不知道怎麼挑基金、怎麼選進場時間點的痛點。





此外，疫情當前，市場波動更為頻繁，利用富蘭克林國民e帳戶等網路交易平台，減少群聚且時時能投資，不錯過市場回檔後低點進場機會。瞭解更多富蘭克林智能理財機器人ROBO：https://lihi1.com/eOLdK



