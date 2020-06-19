亂市投資救星　「存基金」聚焦雙技美

2020上半年在疫情與各項經濟數據多空影響之下，讓走勢更加難以預測。回顧年初以來，不少錯過低點者扼腕，或後悔沒有趕上後續一波的上漲。理財專家建議，市場走勢難以預測，長期有紀律投資，放大投資範圍，用「存基金」納入更多元的標的，亦能達到分散風險的目的。

三大投資痛點 「存基金」有解



根據富蘭克林投顧於網路進行《存基金好薪安—2020 年理財行為調查》，結果發現58%的投資人不知道如何挑選基金、35%的人找不到適合買賣時機點。對此，富蘭克林表示最簡單的方法就是「存基金」，透過背後國民理財機器人根據市場狀況挑選基金，7月1日起每月5,000元即可買到理財機器人智能演算出的一籃子基金投資組合，同時解決無資金、無人幫忙、難選標的的3大投資痛點。而投資人僅需把握「存基金9字箴言」：整組存、持續買、不亂買，即可分散風險、輕鬆度過市場波動期。（延伸閱讀：富蘭克林存基金方案即日起開始預約領取0手續費：https://lihi1.com/m9jK6）





後疫情商機 存基金「雙技美」當C位





疫情為世界帶來許多改變，其中數位轉型及其相關主題又最顯而易見。在全球一步步解除封鎖，疫苗又尚在研發階段，輕度的社交隔離措施仍將持續，支持對數位服務的需求，此外，疫情過後，企業及消費者可望延續疫情期間所使用的新數位服務與所學的技能，將促使科技產業有更深化的數位轉型，並刺激需求。



