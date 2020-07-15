市場瞬息萬變　2招接住獲利機會

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▲「存基金」每月5千即可投資 服務更超值（圖／資料照片）

民眾亦可至「存基金」網站查詢線上申辦方式：

全球疫情未見明顯降溫、各國陸續祭出振興經濟方針，兩相拉扯下，金融市場起伏加劇，更添投資難度。因此，許多人改採按部就班的「存基金」的投資方式，只是波動在前，想要克服心理考驗，可尋求免費的理財專家諮詢，或是立即啟動國民理財機器人的服務，由AI智能機制全程監控市場，適時調整資產配置組合，讓投資不隨市場擺盪。第1招：真人諮詢、國民理財機器人克服心理考驗根據《存基金好薪安—2020年理財行為調查》，特別是對於欠缺投資基金經驗者來說，最常遇到的問題就是不知道如何挑選、沒研究市場與買賣時間點，而定期定額「存基金」能一次解決市場波動與投資人心理障礙兩大痛點。透過國民理財機器人協助挑選基金、理性選擇市場、規率定期定額，加上真人暨數位理財顧問隨時協助投資人不中斷理財計畫，平常心看待風險，積極把握相對低點的佈局時機。第2招：應對有術 「雙技美」值得定期定額長期投資對於喜歡自己掌握投資的朋友，則可選擇科技、生技、美國類型的基金。檢視各主要類型基金十年期定期定額投資績效表現，共有五個類型的基金報酬率超過六成，其中資訊科技股票型基金之報酬率高達129.6%、績效翻倍。今年疫情也彰顯科技、生技等創新產業的潛力，值得投資人在審慎看待市場波動增溫時，以樂觀態度持續定期定額之標的。「存基金」每月5千即可投資 服務更超值金融市場永遠存在變數，利空未消之前進場才有風險溢酬，今年的美股表現就是明顯的例子，而持續投資正是避免錯過拉回逢低承接、極大化獲利的積極作法，一旦沒有掌握到低檔扣款的機會，對績效影響不小。因此，富蘭克林投顧鼓勵更多人使用AI智能理財投資基金，可以更理性地低檔進場、接住獲利機會；同時也下修參與門檻，一改外界此服務「高貴」的刻板印象，而今定期定額五千元或單筆三萬元即可享有國民理財機器人自動因應市場變化動態調整出最佳攻防組合、24小時智能客服，以及專人諮詢的超值服務。