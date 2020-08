打造數位投資生態圈 富蘭克林力推雙平台APP

近年來,Fintech(金融科技)蔚為顯學,新創公司如雨後春筍般冒出頭來,許多傳統金融業也開始向數位靠攏,希望爭取媒體版面與年輕族群的eyeball。談到Fintech,很多人關注的焦點往往集中在大型金融機構轉型,或是微型新創服務興起,殊不知在台灣有一家資產管理公司早已在這個領域耕耘多年,並且即將開花結果。





不只持續進步,而且不斷進化





深耕台灣30年的富蘭克林證券投顧,身為台灣歷史最悠久的資產管理公司之一,卻從未停下進化的腳步,尤其在數位轉型方面更是不遺餘力。





自2014年開設LINE官方帳號開始,富蘭克林陸續成立了臉書粉絲專頁、線上交易平台國民e帳戶、Youtube官方頻道、AI智能客服與理財機器人等多元化的數位工具與服務,不斷增加數位轉型的深度與廣度,更在2020年推出雙平台基金交易APP,朝「投資常在,投信投顧不再」的投資生態圈邁進一大步。





程式輕薄短小,功能一應俱全





這句話改編自「銀行創新教父」布雷特.金恩 (Brett King)的名言「金融常在,銀行不再 (Banking Everywhere, Never at a Bank)」,套用在資產管理業更顯貼切。





自詡為「國民的基金」的富蘭克林為了提供投資人更便捷的基金投資服務,在APP的設計上也格外用心,把基金資訊、市場快訊與交易介面整合在一個原生APP中,不像大部分業者只能在交易時另開網頁,是投信投顧業者少數做到資訊交易二合一的行動投資工具,投資人可以在第一時間掌握市場資訊,不錯過任何存基金的好時機。





只要網路不斷,e指快存基金





為了讓投資人輕鬆存基金,富蘭克林更推出了限定優惠活動,只要在9月底前於APP專屬活動頁完成簽到,即可獲得富蘭克林國民e帳戶「0元手續費優惠」一筆,不限基金、不限投資方式,有興趣的朋友立即下載存基金吧!







