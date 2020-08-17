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打造數位投資生態圈 富蘭克林力推雙平台APP

財經中心／綜合報導
calendar_today2020-08-17 12:09:22

▲打造數位投資生態圈 富蘭克林力推雙平台APP（圖／資料照片）
▲打造數位投資生態圈 富蘭克林力推雙平台APP（圖／資料照片）

近年來，Fintech（金融科技）蔚為顯學，新創公司如雨後春筍般冒出頭來，許多傳統金融業也開始向數位靠攏，希望爭取媒體版面與年輕族群的eyeball。談到Fintech，很多人關注的焦點往往集中在大型金融機構轉型，或是微型新創服務興起，殊不知在台灣有一家資產管理公司早已在這個領域耕耘多年，並且即將開花結果。

不只持續進步，而且不斷進化

深耕台灣30年的富蘭克林證券投顧，身為台灣歷史最悠久的資產管理公司之一，卻從未停下進化的腳步，尤其在數位轉型方面更是不遺餘力。

自2014年開設LINE官方帳號開始，富蘭克林陸續成立了臉書粉絲專頁、線上交易平台國民e帳戶、Youtube官方頻道、AI智能客服與理財機器人等多元化的數位工具與服務，不斷增加數位轉型的深度與廣度，更在2020年推出雙平台基金交易APP，朝「投資常在，投信投顧不再」的投資生態圈邁進一大步。

程式輕薄短小，功能一應俱全

這句話改編自「銀行創新教父」布雷特．金恩 (Brett King)的名言「金融常在，銀行不再 (Banking Everywhere, Never at a Bank)」，套用在資產管理業更顯貼切。

自詡為「國民的基金」的富蘭克林為了提供投資人更便捷的基金投資服務，在APP的設計上也格外用心，把基金資訊、市場快訊與交易介面整合在一個原生APP中，不像大部分業者只能在交易時另開網頁，是投信投顧業者少數做到資訊交易二合一的行動投資工具，投資人可以在第一時間掌握市場資訊，不錯過任何存基金的好時機。

只要網路不斷，ｅ指快存基金

為了讓投資人輕鬆存基金，富蘭克林更推出了限定優惠活動，只要在９月底前於APP專屬活動頁完成簽到，即可獲得富蘭克林國民e帳戶「0元手續費優惠」一筆，不限基金、不限投資方式，有興趣的朋友立即下載存基金吧！
 

IOS系統下載：https://lihi1.com/IDoBw Android系統下載：https://lihi1.com/elo6p

關鍵字

金融科技 富蘭克林 APP

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