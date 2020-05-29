名家論壇》夏橋村／中國防控疫情的通關密碼是什麼？

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目前，中國新冠疫情已經得到了有效的控制，經濟社會全面恢復正常運轉。而美國新冠疫情仍然非常嚴重，確診病例超過170萬，不幸罹難者超過10萬人。令人不解的是，美國並沒有採取嚴密細緻的防控措施，一些政客為推卸責任，肆意對中國進行汙名化，甚至煽動對中國追責清算。去除政治因素之外，或許他們有個心結：中國人憑什麼這麼早就防住了疫情？應該說，中國防控疫情有得有失，但強大的應急管理能力尤其是執行力是其得以迅速管控危機的關鍵。去年底，新冠疫情病毒最早在武漢發現，當時並沒有引起政府和公眾的足夠重視，醫學界關於是否「人傳人」也存在爭議，因為這是全新病毒。但1月19日高級別專家組做出疫情研判之後，北京火速做出決定，提升防控等級，向世界衛生組織和國際社會通報情況。1月23日又作出武漢封城的決定。其後，許多省市陸續封城封區、休業停課，各級基層組織也苦口婆心做工作，使得絕大部分群眾能夠理解政府的決定，自覺居家隔離。這對於擁有14億人口的超大規模社會而言，是一次近乎極限的壓力測試。但正是這狠招，使得疫情傳播途徑得以最大限度斬斷。還有一招就是集中力量做大事。為集中收治肺炎患者、遏制疫情擴散，武漢火神山、雷神山醫院從決定施工到投入使用，工期不到10天。南非著名脫口秀主持人諾亞感歎，裝個有線電視都沒這麼快。為了克服醫療力量的不足，北京組織了19個省份對口支援湖北，除了醫務人員和醫療設備之外，還包括成批量的蔬菜、水果、肉類、取暖設備等。拉美社的報導說，中國與疫情的黑色較量是“爭分奪秒”的，「沒有放棄任何一名患者，恪守著生命至上的原則」。另外一個容易被忽略的重點，軍方是防控疫情的最快速的支援力量。武漢封城的第二天，450名軍方醫護人員就趕到了這座千萬級人口的特大城市，他們被稱為最美逆行者。其後一個多月，軍方抽調1萬餘名醫護人員投入一線救治，出動大型運輸機運送人員和物資向武漢緊急馳援，累計收治新冠肺炎患者七千多人，成為解救武漢的中堅力量。4月8日零時起，武漢解除離城通道管控。短短兩個多月，中國由抗擊疫情的主戰場成為世界上最安全的地方之一。世界衛生組織評價：「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見。」而其中行動最快、擔負任務最重的就是軍方救援團隊。對於大陸民眾來說，軍方歷來是大災大難時的可靠倚仗，因為他們總能第一時間趕到救急。特別是在2008年的汶川抗震救災中，軍方和民眾的良好關係得到了世界的廣泛認識，一些國際媒體稱讚「中國軍人是困境中的救星，救災表現出了人道主義光芒和勇敢」。在此次防控新冠疫情行動中，軍方行動比之前速度更快、更專業，得到民眾的尊敬。一些海外媒體稱讚中國軍人的高素質和良好的紀律，因為竟然沒有一名官兵感染新冠疫情。當然，也有一些指責的文章，比如美國《外交政策》網站就有一篇專欄文章，標題為《中國軍隊無法兌現人道主義承諾》，稱軍方在這次抗擊疫情中明顯缺席，提醒亞太國家不要指望中國的幫助。但這條消息很快就被“打臉”了。因為中國軍方不僅救助了大量本國民眾，而且還積極開展疫情防控國際合作，分別向亞洲十多個國家的軍隊提供物資援助或派遣抗疫專家組。與此同時，來自軍方的陳薇院士領銜的科研團隊在研製新冠疫苗上也取得了重要成果。對於貶損中國軍方在疫情中缺席的評論，前天出版的軍媒《解放軍報》分析認為，這其實就是挑撥中國人民解放軍與人民之間的感情，刻意貶低解放軍的抗疫形象。大陸抗疫還展現出了驚人的生產能力和科技創新能力。一些企業因為疫情生意受到嚴重影響，但他們快速跨行業轉產，包括一些汽車、中藥、化工、服裝企業，在不長的時間就能生產出口罩、醫用手套、防護服等防疫用品。而紅外測量體溫、大數據篩查密切接觸者、AI智能機器人送藥，無人機送餐、5G視頻遠程會診等等，都在此次抗擊疫情中發揮了重要作用。在此次全國兩會上，中國提出了疫情防控常態化的思路，要求統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，從政府工作報告透出的資訊，中國迎接風險挑戰的主戰場是經濟和發展。而代表委員針對疫情中暴露出的地方治理短板，也提出了大量議案。在危難中總結經驗教訓，這是老子禍福轉換哲學的現代闡釋，或許這也算是大陸防控疫情的另外一個通關密碼。夏橋村香港環球戰略智庫研究員