名家論壇》黎榮章／振興「三倍券」換湯不換藥

▲振興券 網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）

觀察振興券的網路正負聲量，前幾名

▲振興券 網路正負聲量分析（圖／ QuickseeK提供）

近一步觀察振興券政策的討論主題，負面主題除了上述的消費券爭議，加上紙本券與行動支付的補貼不同、自家立委與中央不同調等就佔據超過80%的討論

▲振興券 網路正負討論話題分析（圖／ QuickseeK提供）

折騰數月，振興方案總算是定調「三倍券」，政府一再強調，過去的消費券會造成高比例的替代性消費，無法刺激經濟，但這種宣傳對人民來說，可能太不直接、難以理解，民眾的思考仍是「為什麼不直接給我2000元？」政府的政策說服力道不夠強勁。不過民眾罵歸罵，但畢竟是白花花的銀子，去申請的人不會是少數，重要的問題是，苦心計劃的振興方案能真的提升多少GDP？是否有效降低替代性消費，恐怕才是政府接下來面臨最現實的問題。

●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人

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蘇揆2日終於舉行記者會，正式對外說明爭執了3個月的「振興券」實施方式，希望用超過200億元的預算，讓國內經濟重新點火。然而單從這個「券」的名字從「振興抵用券」改叫「酷碰券」又改「振興券」，最後才定名「三倍券」，就知道討論過程的意見紛雜與不確定。事實上，早在行政院2月初開始規劃各項紓困措施時，就首度拋出「振興抵用券」一詞，號稱要比照去年的「夜市券」來刺激消費，不過政策一出，立刻被拿來跟2008年馬政府的消費券相較，並質疑當年蔡英文帶頭反對發消費券，如今蔡政府自己卻要發「振興抵用券」。QuickseeK快析情報數據庫透過網路聲量趨勢的觀察，在三倍券定案前夕，不僅與消費券差異的爭議未消，這時出現的聲量高點，更顯示出國人對於措施的種種疑問。5月初振興券新規畫漸露眉目，經濟部原計畫每人支付1000元，換取1500元振興券，但到5月中旬又加碼，國發會主委龔明鑫受訪透露，「振興券」規劃方向是民眾可用1000元換3000元振興券，且不同於紓困有門檻，振興券人人可領。期間，政府不斷強調，「一定絕對不可能是消費券」、「不重蹈馬英九覆轍」，蘇貞昌甚至直言「馬英九發的消費券事後被監察院指出替代性過高、對經濟成長沒有幫助」，不過這樣的說法無法說服基層，連綠委都直言中央有「馬英九心魔」。的負面話題都脫離不了「發現金」， 民眾對於「付1000領3000」的機制充滿疑問，更別提其兌換方式還區分為紙本與數位，數位又分為信用卡、電子票證、電子支付三種，種種措施說是為了靈活便民，但要理解就得先花一番功夫。許多民眾的心聲就如同台北市長柯文哲日前在議會說的那句「脫褲子放屁啦，奇怪，怎麼那麼複雜？」政府想著要提振經濟、民眾看不懂為何不發現金，進而衍生出各種對政策的不滿。透過QuickseeK快析情報數據庫，；在政策支持的部分，最多的討論與措施能造成多少經濟效益有關，再來則是具體的旅遊補助及商圈優惠，後來因應民氣增加的紙本券也帶來部分支持。