名家論壇》盧燕俐／川普嘲笑巴菲特，有理嗎？

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

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美國五月非農就業人口意外大增，道瓊單日狂飆829點，民調直落的川普高呼：「這是美國史上最大一次復甦」，並順便酸了巴菲特一頓，「他這一生都做對的事，唯獨前陣子出清航空股，賣錯了！」川普是個表演型的政治人物，酸女性、酸政敵、酸各國領袖、酸環保少女，現在酸巴菲特，一點也不讓人意外。由於川普有連任壓力，加上經濟解封，儘管統計過程發生失誤，五月失業率由13.3％上調至16.3％，但仍低於經濟學家預期的19％，給了川普拿來大做文章的好機會。巴菲特今年堪稱流年不利，五月初舉行的波克夏海瑟威股東會上，他坦言，「看錯油價趨勢，疫情也改變了航空世界」，決定出清四大航空所有持股，總計第一季虧損近500億美元；隨著近期航空業增班，標普500航空指數上周勁揚35％，四大航空股狂飆，美國航空一周暴漲9成，聯合航空也飆升超過6成，達美和西南航空，則紛紛反彈40％和25％。換句話說，巴菲特確實停損在相對低點！不少讀者曾在我的FB版上留言，「歲月催人老，巴菲特輝煌的時代已過！」我倒寧願從時代背景來觀察。畢竟撇開這兩年績效不談，要像巴菲特一樣，從1965到2018年，創造出波克夏年複合報酬率20.5％，遠勝同時期標普500指數含股利一倍之多，並非易事。那麼，巴菲特為何今年一直做錯投資決策？我認為，跟豐富的投資經驗有關。這次疫情史上絕無僅有，美股10天熔斷了4次，巴菲特也曾說：「我花了89年，才經歷這般市場恐慌。」在充滿變數，且無從精準模型可評估之下，先停損出場，減少虧損部位，是一般投資老手會採取的策略。而當道瓊從18500點開始反彈，許多投資老手認為疫情還在延燒，先停看聽再說，不是沒進場，就是只有酌量佈局，沒想到，一路漲回至27000點，大漲5成之多，只能眼睜睜的錯失行情。反觀市場新手，沒有歷經2000年和2008年的崩盤，也少了過去經驗的包袱，看到指數難得拉回，就戴著鋼盔往前衝，反而略有獲利。這個現象，在美國和台灣都正發生。根據外電報導，散戶大軍席捲美股，前四大券商嘉信、盈透等，今年三月和四月新開戶人數都刷新紀錄，共新增78萬人，尤其三月新增更是過去兩年單月平均的三倍，以年輕生力軍增加最明顯。其中，不乏失業者剛拿到紓困支票，就進場買股試手氣。台灣也類似，前四月新增開戶數43.5萬戶，總開戶數達1970萬戶，除了菜籃族和退休人士，年輕族群也是一大亮點，這群螞蟻雄兵捧高了早盤財經節目的收視率，也推高大盤指數和成交量。以目前一年期定存利率只有0.8％，即使台股漲破11000點，平均殖利率還有4％多，加上台灣疫情控制全球名列前茅，外資認錯回補，上周天天買超，台股後市仍值得期待。但畢竟這波反彈已超過3成，個股強弱不一，股市新鮮人仍應善設停利停損，免得白忙一場。