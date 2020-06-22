名家論壇》黎榮章／釣魚台主權爭議暴露蔡政府的軟肋

▲釣魚台爭議 藍綠網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）

▲釣魚台爭議 藍綠關鍵指標佔比分析（圖／QuickseeK提供）

▲藍綠百大人物 X 釣魚台爭議 發言人次佔比（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至

日本沖繩縣石垣市長9日提案，建議議會將釣魚台列嶼的行政區住址從「登野城」改為「登野城尖閣」，全案已在今（22）日表決；由於中日台三方都主張擁有釣魚台主權，日方雖向我方解釋，此舉是為了反制中國公務船近期頻繁進出釣魚臺海域，但仍挑動敏感主權爭議，引發不滿。QuickseeK快析輿情數據庫分析藍綠在事件中的網路聲量，藍營明顯是釣魚台爭議的主力推手，在網路上佔據將近7成的聲量，國民黨主席江啟臣當日深夜在臉書發文，呼籲「捍衛釣魚台主權，蔡總統寸步都不該讓！」，但蔡英文僅重申政府立場，強調釣魚台是中華民國領土，呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」為原則，雖然支持者認為蔡總統的宣示很霸氣，但仍遭到國民黨緊咬主權的問題。不滿政府如此低調回應，國民黨連著幾天舉行記者會，高分貝痛批蔡英文對主權問題毫無作為，對日卑躬屈膝，傷害台灣漁民，外交部則強調，已透過台北、東京及那霸三地向日方表達嚴正關切，日方回應我方指出，該案是因中國公務船近期頻繁進出釣魚台海域，才提出此案以反制。除了聲量的觀察，QuickseeK快析輿情數據庫另外透過五項關鍵指標，網友互動數據顯示，國民黨在其他方面的網路表現優異，尤其在瀏覽數項目佔比來到87%，反觀民進黨只有13%，另外網友對於藍營的好感表態也大幅勝過綠營，兩者按讚的佔比差距懸殊；綜合五項指標，藍營的數據優勢平均以75%狂勝綠營的25%，說明釣魚台事件是藍營近期難得佔上風的攻防議題。民進黨的國際戰略是聯合美、日抗中，但川普上任後，甚至曾在2017年替日本宣示釣魚台主權，當時的蔡英文政府態度也跟今天如出一轍，僅念稿似地重申「釣魚臺列嶼是我國的領土，這是政府一貫的主張，我們的立場從未改變」，凸顯在綠營的大戰略下，面對這類問題的尷尬與無著力點。QuickseeK快析輿情數據庫，從所有收錄的政治人物資料交叉比對，分析藍綠前百大人物對於釣魚台爭議的發言情況，藍營從前總統馬英九、黨主席江啟臣到立院黨團總共有24人參戰、而民進黨包含總統蔡英文及被藍營嗆聲要辦「釣魚大賽」的陳其邁在內只有12人涉入事件，而相對於藍營立委的窮追猛打，綠營包括黨團總召柯建銘絕大多數的綠委都放棄戰場，不難想見民進黨冷凍釣魚台爭議的基本態度。台日友好，蔡政府面對這類問題總顯得更侷促，畢竟面對國際政治的現實環境，綠營希望「聯合次要敵人（日本），打擊主要敵人（中國）」，在這樣的前提下，每當台日利益衝突浮上檯面，民進黨政府往往難有實際強硬作為；不管是現在的釣魚台改名問題也好，或者至今仍懸而未決的核食問題也罷，這都暴露了民進黨執政的軟肋，也成為綠營執政的包袱。