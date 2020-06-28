名家論壇》膝關節／戰爭中的鬼故事：不到最後猜不到結局

《戰爭中的鬼故事》（Ghosts of war）打著《蝴蝶效應》票房名導艾瑞克布萊茲（Eric Bress）睽違16年的創作，應該吸引不少影迷捧場。這片從預告片就很吸引人，怎會有鬼片跟戰爭片扯上邊？多半鬼片不都是某個家庭搬到荒郊野外，住進新房子之後發生一連串鬧鬼情事？如果換成陽剛味十足的軍人遇到鬼，軍人真的會害怕嗎？





鬼片喜歡把主角設定為女性打怪，藉由女性脆弱，受到鬼怪襲擊後的成長，變成這類型主旋律。觀眾對女性視角多半比較同情，進而認同。但男性角色遇到鬼？斬妖除魔的效果就大過於女性角度。

不過，畢竟艾瑞克布萊茲還是很會掌握驚嚇觀眾的技巧，幾幕Jump-scare畫面非常高明又帶勁。如軍人拿步槍狙擊時，透過瞄準鏡頭看見不明物體，或是當瞄準放下之後，突如其來的鬼臉印在大銀幕上的時候，這種看似廉價的嚇人鏡位，卻都是鬼片迷們最期待的「重傷害」。



▲《戰爭中的鬼故事》包含了戰爭片與恐怖片的元素。（圖／采昌國際提供） 故事描述二戰期間，五位美國士兵被派前往一座曾被納粹佔領的法國莊園。與前一班交接的時候，這五位就察覺有異，卻也說不上來哪裡奇怪。前一班的人居然沒人睡在床上，還有兩人睡在外面。到底這座莊園有何問題，前一班的人也不願多說。為了克盡職守，這五位新接下岡哨的士兵，發現進駐之後，開始出現怪聲，半夜外面也有幽魂出沒，房間裡似乎透露著原本的莊園主人慘遭納粹凌虐致死的訊息。





士兵們從異狀中不解，這戲超自然場面一幕接一幕，家族成員被虐致死的幽魂纏著眾人，士兵必須從中理解認同，最後找尋救贖之道。最後轉折真的讓人驚訝到不可置信，必須說，透過戰爭這個議題，切入二次世界大戰，回顧當代戰爭，你才會發現，原來人類不管經歷多少次戰爭，我們都很難單純地界定戰爭裡的道德是非。



▲有別於一般驚悚鬼片，《戰爭中的鬼故事》除了令人顫慄的驚悚場面，也同時著重情節編排。（圖／采昌國際提供） 你覺得當年二戰納粹屠殺猶太人很可惡，但當讓你回到當時，你有把握能拯救猶太人？猶太人可能是每個在戰爭中被犧牲被殺戮的代名詞，放到當代戰爭，這些幽魂更多了。而且更多的犧牲者，都可能是美國師出有名的政治正確性。但美國的出兵獵殺，如同鬼魂般出沒，神不知鬼不覺，背地裏做了多少猥瑣背德行為。





《戰爭中的鬼故事》結局神來一筆，原來前面的古怪線索，都是有其原因。拿鬧鬼莊園，中後段的揭曉謎題讓人不寒而慄，原來詛咒可以穿越時空，虛擬終究可能會影響現實，甚至改變現實。



▲《戰爭中的鬼故事》導演艾瑞克布萊茲擅長拍攝驚悚、奇幻電影。（圖／采昌國際提供）





●作者：膝關節／影評人



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