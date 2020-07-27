名家論壇》單厚之／學歷普篩行不行？

因為李眉蓁的論文抄襲案，朝野之間引發一波論文泥巴戰，藍綠眾多政治人物過往的論文、指導教授、學歷都被挖出來，各式各樣「洗學歷」的指控紛紛出爐，讓一般市井小民看得瞋目結舌。這次風波雖是因李眉蓁而起，但政治人物的社會形象本來就不佳，風波擴大的結果，難免讓人有「天下烏鴉一般黑」的感覺。藍營雖有李眉蓁的抄襲案、李雅靜的口試委員赫見高雄市故議長許崑源、前立委侯彩鳳，但都是只是議員層級；反觀綠營則有陳菊、蘇嘉全兩個院長級的政治人物被波及，算算也沒有佔到便宜。「城門失火，殃及池魚」，朝野駁火的重災區其實是中山大學，不管藍營的李眉蓁、李雅靜、綠營的陳菊、蘇嘉全學歷，都是中山大學發的；中山把關不嚴、好洗學歷這個標籤，短期之內是拔不掉了。中山大學校長鄭光耀雖然發表聲明表示抱歉，並表示已經廢除論文電子版「永不公開」的選項，未來也將檢討在職專班運作方式。但對於過去已經發出的學歷，中山大學顯然只準備處理李眉蓁一案，而沒有回頭「普篩」的打算，箇中的原因，恐怕是擔心動搖校本。非不為也，實不能也。藍營指控北有阿通師（陸委會主委陳明通）、南有阿濟師（蘇嘉全、陳菊的指導教授吳濟華），兩人指導名人的論文都不敢公開。台大國發所雖然也被不少網民指為很好洗學歷，但陳明通門下除了政治人物之外，還有很多媒體人跟主播，若真要以學生素質來講，還是比中山這些人高了一截。少子化、學歷貶值，所有大學都受到嚴厲的挑戰。面對還沒揭曉的大考分發，很多中後段的私校，都毫不客氣的要求每個教師必須要分擔一定的招生名額，為了避免生源流失、提高「客戶滿意度」，不能當人、all pass，早就是每個私校老師的日常。台大、「中」字輩的大學，雖然沒有私校那樣大的壓力，但在職專班本來就是學校的金雞母，但隨著教育部要求國立大學自籌經費比例不斷上升，國立大學的壓力也越來越大，在職專班當然能多收一個是一個。很多人都說，EMBA 不是唸書，而是交朋友的；相較於做學問，EMBA 更像是俱樂部。對老師而言，也是一樣，EMBA 不僅能為學校、系上帶來財源，穩固老師在校內系內的地位；門生越多、門生財大勢大、門生坐擁 10 萬粉絲，老師的社會地位也能水漲船高。無論學生或老師，從頭到尾都知道這是一樁什麼樣的交易，自然沒有人會做一些「不上道」的事情。陳菊念碩士的時候，是高雄市社會局長，交論文的時候，是勞委會主委；蘇嘉全唸書、交論文的時候，都在屏東縣長任內；同樣被點名在中山拿學位的林益世，交論文時是國民黨的大黨鞭。這些人平常公務、跑攤就忙得焦頭爛額，連乖乖到西子灣上課都有困難，更遑論靜下心來寫論文。國立大學發生如此大的醜聞，教育部始終悶不吭聲，只推給中山大學自己面對，顯見此次事件只是冰山的一角，教育部根本不知如何面對。不管這次的事件鬧得多沸沸揚揚，這個社會「洗學歷」的需求永遠不會消失，也永遠會有替代者願意滿足市場需求。教育部一天不面對教育資源「粥多僧少」的問題，不下定決心讓無競爭力國立大學系所退場，就永遠會有學校為了生存繼續賤賣學歷，就永遠會有另一個阿 X 師、另一所 XX 大學。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com