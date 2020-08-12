名家論壇》李兆立／台美升溫傷害兩岸？搞砸的是中國自己

台美如此熱切互動，自然引起中國的激烈反應，不僅國務院和國台辦頻頻說重話，共機也再度越過海峽中線。「台灣應與中美兩國保持等距」、「別為了台美關係傷害兩岸關係」這些主張，也再度被提出來討論。
然而，這些主張不僅在過去就長期脫離現實，在面對未來的美中台三邊發展，更是毫無指引性。
第一，所謂的「等距外交」只存在於宣傳口號，從未實際發生過。
近25年來，台灣歷經了四任民選總統，從李登輝的「特殊國與國關係」，陳水扁的「一邊一國」，馬英九的「不統不獨不武」到蔡英文「四個認知」，無論是兩岸關係的立場或中國態度的冷熱，都各有不同。
然而，在這些不同之中，有兩個外交格局的重點始終不變。第一是台美關係始終是外交的重中之重，第二是台海始終沒有動武，歷次民調中都是最多台灣人選擇的「維持現狀」，也未見改變。
請問，哪一個總統任內才符合「等距」的定義？具體的行動為何？
如果馬英九認為自己才是等距，那在具體行動上，單方面與中國簽訂 ECFA 和服貿協議，與美國的 TIFA 卻毫無動靜，這樣還算等距嗎？
無法操作化，也沒有解釋力，等距外交，始終就是個缺乏現實感的口號。
第二，能夠搞砸兩岸關係的，從來就只有中國自己。
最近冒出所謂「台美關係升溫，將造成兩岸關係受到影響」的說法，簡單回顧近年的發展就會發現，根本是本末導致，完全不符事實。以下一一試舉幾例：
2016 年，台灣再度政黨輪替，中國開始減少觀光客來台人數。請問，中國這是為了要新政府延續並接受「九二共識一中框架」，還是為了抗議「川普與蔡英文通電話」？相信答案非常明顯。
2018 年，中國首度承認「共機繞台」，美國則通過了各項友台法案。請問，中國是為了展現實力恫嚇台灣，還是報復美國？即便當年就是美中貿易戰的開戰時刻，應該也不會有人認為，台灣是因此被共機繞台。
2019 年，美中貿易戰持續交火，中國內外壓力爆棚，開始同時對台灣及香港出手，一邊用「一國兩制台灣方案」逼台灣，一邊用「送中條例」逼香港。雙雙宣告失敗後，2020年加碼用「港版國安法」來沒收香港的一國兩制。
請問，中國這一系列的出手，哪一次是衝著台美關係而來？
我們看到更多的，是台灣在美中對抗下的選擇有限，單方面承受著中國為了轉移國內矛盾，不斷對台灣及香港的加壓。美國則是在國內抗中及國際反中的潮流下，選擇與台灣強化關係來牽制中國。
如果真要遵循國民黨和馬英九等人的主張，依照中國目前端上檯面「改善兩岸關係」的條件，台灣得先接受「一國兩制台灣方案」的九二共識，再預期數年後步上香港的後塵，被沒收成一國一制。
請問，這樣的主張，除了便宜了中國，請問到底確保了台灣什麼權益？
第三，釐清美中對抗格局，讓台美合作制度化，才是真正有意義的討論。
從美國總統川普與國務卿蓬佩奧的幾次大動作的挺台發言，以及在國際上組建「抗中連線」的明顯意圖，到Azar在台灣公開發言給出的明確訊號，任何人都知道，台美關係將步入黃金期。
下一個重要的問題是，這個黃金期會發生哪些事，我們又該如何讓台美關係的效益最大化及制度化。
首先，Azar 以肺炎為題，明確呼應了台灣「 Taiwan can help 」及「 Taiwan is helping 」的基調，並抨擊 WHO 對台灣的阻礙是不對且不利的。因此，順著這個基調，Azar 面對「美國另外組建的國際衛生組織，是否納入台灣」的提問時，也正面回應「會與台灣討論」。
換句話說，一但這個國際衛生組織成立，不僅台灣的加入可被預期，台灣藉此開創新的國際參與模式，進而提升在其他國際組織的參與名義及層級，也指日可待。
其次，在美國「抗中」及「防疫」的兩大施政主軸下，選擇在此時與台灣簽訂正式的醫衛合作備忘錄，不僅為台美關係的提升立下里程碑，也為了接下來的進一步合作做了鋪陳。
未來幾個月內我們或許就能看到，陳時中部長依據這份備忘錄率團訪美，與美國展開更密切的防疫合作。
而隨著疫情過去，包括經貿、科技、教育等層級的合作也順應展開時，更多的台美高層互訪也可預期。台美官方互動的常態化，將不再是空想。
我們需要做的，是仔細思考如何因應這些可能的發展，超前部署我方應有的制度準備及資源規劃，讓這個台美關係的黃金期，能夠轉化為制度性的合作及保障。
從這個角度來看，關於 Alex Azar 到底是說 President Xi 還是 Presidency，無論是刻意炒作的一方，還是硬抝狡辯的一方，都在浪費輿論資源，不僅無助於台灣社會進一步思考台美關係，也浪費了台灣規劃超前部署的寶貴時間。
再說一次，台美關係進展，該把握就把握。至於中國，就請他們別再為了輸出內部壓力，拿台灣開刀出氣，如此搞砸兩岸關係，把台灣人越推越遠的，始終就是中國自己。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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