名家論壇》盧燕俐／與其學巴菲特買日股，不如買？

「股神」巴菲特近期動作頻頻，除了佈局過去他瞧不上眼的金礦股之外，也公告已入股日本五大商社，至少各持股 5％，且未來可能再加碼。消息一出，五大商社當天漲幅都超過 4％，投信業者狂推日股基金。不少小資族急迫著問：「現在要跟風搶進嗎？」
今年以來，全球投資人從日本股市撤出多達 430 億美元，巴菲特卻逆向操作，破天荒砸下 62 億美元，買進伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事，一般認為，不脫兩大原因。
首先，是巴菲特對美股居高思危，大砍金融和航空股，滿手現金之下，將投資眼光朝向海外。其次，五大商社本益比不高，多數落在 10 倍附近，配息也不差，大約還有 2.5％ 到 5.3％之間，頗符合巴菲特長期倡導「價值投資」的精神。
事實上，截至 9 月 11 日，日經指數從今年低點已大幅反彈近 4 成，在亞股中表現位居中段班，雖輸台股的 45％，但還贏上證的 22％、香港恆生的 13％，及新加坡的 12％。
這次日本防疫工作不若台灣來的迅速有效，第二季 GDP 年增率也萎縮高達 27.8％，是日本二戰後最大跌幅。外界憂心，目前疫情還未獲得全面控制，經濟前景雪上加霜，即使新首相祭出更多更新的刺激政策，恐怕仍力有未逮。
也就是，日本經濟基本面陰影重重，未來指數要再大漲，有諸多挑戰。小資族是否要追隨股神的腳步，可以有幾個思考方向。第一，巴菲特買五大商社，著重的是股價不貴、股息不差的精隨，同樣的道理，台股若能找到類似標的，就無需前進日股，畢竟外國的月亮真的沒有比較圓。
以台灣 50 成分股來說，包括：中租、元大金、富邦金、正新等，都具以上特色，且今年快速填息。像是中租，獲利年年成長，歷年配息殖利率近4％，股價若有回跌，可伺機佈局；而富邦金在金控公司中表現積極，旗下事業佈局完整，過去 20 年，平均現金殖利率也近 4％，股價也較親民。
假設小資族真的對日本基金情有獨鍾，建議仍得做好完整功課，因績效落差超大。以三年績效為例，排名前幾名的日本股票型基金，投報率大約都有兩成多，但也有多檔基金績效竟虧損超過一成，除了計價幣別的差異之外，基金經理人的操盤功力，也有明顯的高下之分。
從「四四三三」法則來挑中長期績優基金，是一個不錯的方法，根據統計，目前有五檔符合，包括：利安資金日本基金、摩根日本、貝萊德日本靈活、GAMStar 日本領先、駿利亨德森遠見日本機會。
有意思的是，儘管日本股票型基金的波動度，不若台股基金，但全球股市面臨漲多壓力，加上還有美國總統選舉變數，此時進場，定時定額的獲勝機率，應會優於單筆。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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