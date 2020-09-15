名家論壇》盧燕俐／與其學巴菲特買日股，不如買？

「股神」巴菲特近期動作頻頻，除了佈局過去他瞧不上眼的金礦股之外，也公告已入股日本五大商社，至少各持股 5％，且未來可能再加碼。消息一出，五大商社當天漲幅都超過 4％，投信業者狂推日股基金。不少小資族急迫著問：「現在要跟風搶進嗎？」



