名家論壇》胡博硯／我們為什麼需要一個難民法制

這幾天 5 位香港反送中青年偷渡來台的新聞，由於記者的披露又成為大家爭執的議題。而一方面很多人都責怪該記者披露該新聞，會導致未來救援的困難。不過，這 5 個人逃亡的路線其實早已經被報導過，而且事實上還有些人已經被香港政府給攔住，未來香港政府的防範只會更加嚴格。不過，這件事情再度被披露，會讓這件事情的處理複雜化，因為目前中港台關係非常的緊繃，任何的不確定因素都會讓事情複雜化，而這些人的家屬都還在香港，難保不會成為香港政府政治上的工具。



