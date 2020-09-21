名家論壇》尼格爾．康貝朗／薪水先存了再花

「只花已經賺到的錢。」
你每個月會存多少錢？調查顯示，很少人覺得自己存款夠多，而且有很多人根本就是月光族。
在美國，2018年bankrate.com的調查指出，介於18到53歲的人，有25％沒有積蓄，無可憑藉；另外25％的人，積蓄只夠支付三個月的生活開銷。
英國的情況也相去不遠，2018年史基頓房屋抵押貸款協會（Skipton Building Society）的研究發現，四分之一的成人沒有積蓄，十分之一則是花的比賺的多。金融行為監理總署（Financial Conduct Authority）在2017年的調查中發現，全英國有三分之一的人積蓄不到兩千英鎊（大約七萬二千台幣）。
存款是累積財富的基石。如果你存不了錢，財富就不會眷顧你。可悲的是，對很多人來說，尤其是年輕人，存錢絲毫沒有因為時代進步變得比較容易；薪水紋風不動，居住和生活成本逐漸上升，更別提周遭盡是煽動你花錢的誘惑。好消息是。你不用每個月提撥大筆收入來存錢才能改變你的財務狀況，只要養成儲蓄習慣就是具備一種富裕心態，靠著時間的複利效應，你早早提撥的小錢日後都會大有斬獲。
行動方案
養成儲蓄的心態
質疑儲蓄價值的念頭很容易滋生，尤其是當你為了存下區區小錢而感到手頭拮据。等你讀到本書最後，調整了對於財富的思考模式，自然就會想要存錢。當你了解如何（how）累積財富、要累積什麼樣（what）的財富，以及為什麼（why）要累積財富，就會明白儲蓄的必要。隨著你訂立出自己的財務目標，你也會有更明確的理由來儲蓄。
薪水入袋就提撥
從小處開始勝過你什麼都不做。現在就養成提撥固定收入的習慣，而不是每個月底看天行事，支付完開銷和帳單才看還剩多少錢可存。反其道而行，薪水一入袋，馬上提撥至少10％來儲蓄，將其設定成發薪隔日自動轉存到儲蓄帳戶。根據史基頓房屋抵押貸款協會指出，有25％的英國人都這麼做。
你到底應該存多少呢？薪水的10％是個起點，你可以依自己的能力盡可能多存一些！只有你清楚自己的基本開銷和必要支出是多少，如果薪水較低，10％對你而言負擔過重，那就從五％開始。如果你的薪水還算優渥，就可以（並應該）存下比較高的比例。
把加薪和獎金存下來
如果你的辛勞讓你在一年內領到多筆獎金，可以考慮把全部或大部分直接存到儲蓄帳戶裡，甚至把一些投進退休年金方案裡。
提防生活水平的通膨
「不要為了炫耀而買任何東西，沒有人會在乎。」
比爾．蓋茲曾在彭博的訪問中回憶說，在1970年代後期，靠著擁有微軟（Microsoft）帶來第一筆現金的意外之財，他為自己買了生平第一部車，是保時捷（Porsche）911。那當你的財富開始上升時，你會怎麼做？你是會提升生活品質，買最新款的跑車、換更大的房子、申請俱樂部的會員資格、來趟異國假期、訂做昂貴服飾，還是送小孩去念菁英私校？你為了它而打拚，沒錯，享用它是你所應得。
沒有人會阻止你享用新獲取的財富，但假如你已經有車子，為什麼只因為薪資增加就要把它換掉？假如你喜歡現在的房子，為什麼當投資獲利增長時，就要搬到豪宅社區？當你自動想要升級，而且一切都要是最好的時候，危險就來了。它叫作生活方式的通膨（Lifestyle Creep），意指提高開支和承擔額，以便與增加的薪水相稱。這正是大多數樂透得主會在幾年內就把財富花光的原因。
生活方式和支出的選擇不應該用來反映你的財富和炫富渴望，應該反映自身的需求和價值，如同華倫．巴菲特。據報導，他還是住在1958年以三萬一千五百美元所購置的同一座宅邸裡，開的是2014年份的凱迪拉克（Cadillac）XTS。
隨著收入提升，支出的百分比應該要下降
聽起來或許太過完美，但當薪資提升，將增額的收入存下來，分毫都不要花掉。例如你每個月的稅後月收是兩千八百美元，你獲增8％而來到三千零二十四美元。不要讓額外的兩百二十四美元變成逐月的開支，而是要設定或調整成自動扣款將它轉存進儲蓄帳戶，理想的做法是在你領薪水的當天。希望你已經把之前的薪水存下了一些，兩百二十四美元則是外加的儲蓄。
假如不然，對於額外的兩百二十四美元，你就會把每一分都開心地花掉。就每個月而言它並不算多，對吧，除非你意識到經過十二個月後，它將為你帶來額外的兩千六百八十八美元，兩年後則是五千三百七十六美元。此刻它正在開始順利累加呢，說不定可以貢獻在你首次購買房產的頭期款上。
同樣地，當你從年終獎金、遺產或不在計畫之列的配息中，賺到意料之外的單筆金錢時，就要全額存下來或投資。
有錢人並非總是買「高級時裝」
要養成的好習慣是，在出門前把購物清單給寫好。想買不在清單上的任何東西前要讓自己停下，只買你所需要的。聽從華倫．巴菲特的建議：「假如買了不需要的東西，你很快就會把需要的東西給賣掉。」
不需要當白老鼠
把那些「我一定要第一個去買新款iPhone」的購買欲降到最低。這通常只是虛榮或缺乏安全感下的購物，而非你生活中需要的東西。
不要為了掩飾不安和自卑，而掉進花錢的陷阱。
●作者：尼格爾．康貝朗（Nigel Cumberland）／全球Top 100領導力教練
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