名家論壇》阿術克斯／國民黨別害了蔣萬安

國民黨的政治明星蔣萬安在總質詢時被蘇貞昌狠狠洗臉，讓支持者看了也搖頭，不懂為什麼面對重大議題，包括美豬、海峽論壇、中國挑釁等等，國民黨的論述都跟社會有那麼大差距，更別說對民進黨政府有什麼制衡能力了。



