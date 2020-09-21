名家論壇》阿術克斯／國民黨別害了蔣萬安

國民黨的政治明星蔣萬安在總質詢時被蘇貞昌狠狠洗臉，讓支持者看了也搖頭，不懂為什麼面對重大議題，包括美豬、海峽論壇、中國挑釁等等，國民黨的論述都跟社會有那麼大差距，更別說對民進黨政府有什麼制衡能力了。
民眾都曉得美豬議題不是簡單的健康問題，如果國民黨能抓對方向，可以發揮更強的在野黨功能，而不是搞到現在這樣，比如國民黨立委陳以信質詢蘇貞昌要跟美國次卿克拉奇談什麼，結果蘇貞昌回應「我會跟美國次卿說國民黨都反對」。這就是國民黨要的形象嗎?
台灣擴大進口含萊克多巴胺的美豬，受影響最大是豬農，但是到現在為止，沒有豬農是站在國民黨身旁，陪在國民黨身邊的，只有在總質詢時國民黨拿的道具豬，真是情何以堪。導致國民黨現在進退失據的原因，首先就是國民黨還困在兩岸路線，弄不清楚自己的定位跟方向。
其實一點也不難，有點判斷能力的人都知道，從美中貿易戰一直到新冠肺炎，全世界的經濟秩序已經有了結構性改變，尤其是造成全球供應鏈重組，而台灣又因為防疫的成績亮眼，國家實力受到世界各國注意，大家都很樂於跟台灣合作。所以，在後疫情時代，台灣有更大更好的機會，推動各產業跟國際接軌，加速與全世界各經濟體連結。最重要的是，假如政府不掌握這次契機，才是台灣的罪人。
因此，在開放貿易的方向上，絕對不是國民黨要爭鬥的戰場，無條件反對只會讓國民黨離重返執政更遠。現在國民黨主席江啟臣反其道而行，竟然在推動反美豬公投，其實是把整個國民黨都拖下水，包括政治明星蔣萬安，在這樣的戰略下必定損傷很慘。
國民黨應該是要大聲的說，國民黨過去就不斷推動台美貿易，不論是在美豬還是美牛上也努力了很多事情，現在民進黨政府能走到這一步，其實也是站在國民黨的肩膀上而成，這也絕對是經歷多次政黨輪替，雖然當中有很多朝野衝突，但是全體社會一起一步步前進的成果，可惜國民黨放棄了自己的貢獻。
因此，國民黨現在要專注的應該是如何提升豬農競爭力以及落實豬肉標示。要知道，豬肉產業提升的前提是要解決環境污染，政府必須盡全力協助民間豬農推動豬舍轉型，像是台糖在屏東打造的東海豐農業循環園區，設置現代化綠能養豬場，把過去視為廢棄物的豬糞尿和農業廢棄物，都轉變為可利用資源，改變社會對養豬業的污染負面形象，就是既解決環境問題，又帶動台灣養豬業的產業升級。
至於豬肉產品標示，政府只剩下三個月的準備時間，這絕對不是把貼紙設計得漂漂亮亮就好，溯源才是重點中的重點。所以國民黨不要再花心力在政治操作，跑到街頭搞公投，是要好好檢視溯源機制該怎麼做，尤其溯源從產地到餐桌，從入關到市場，涉及的部會跟農委會、財政部、衛福部、教育部、經濟部通通有關係，不認真坐下來檢視是搞不清楚的。
總而言之，國民黨在美豬議題上，可以為台灣做更有幫助的事情，也能得到更多民眾的肯定。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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