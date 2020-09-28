今日廣場》王欣旺／李恆隆行賄案　立委陳超明「最冤」！

王欣旺／公職人員
風風雨雨2個月，檢方偵辦近年來最大的貪腐案—李恆隆行賄立委案，9月21日偵結完成。蘇振清等4名立委，以及其他相關人等被起訴並求處重刑。
其中，國民黨立委陳超明，被控協助太流前董事長李恆隆爭奪經營權收賄100萬元。陳的辦公室主任梁文一居間聯繫收賄50萬元，均被檢方以「職務上之行為收賄罪」起訴。
當天中午遭移審臺北地院，陳超明當庭喊冤，並自稱「仁慈立委」並否認犯罪，堅稱自己被起訴全因「掃到颱風尾」。不過臺北地方法院裁定，陳超明仍有羈押禁見的必要。
從檢方的起訴書，以及媒體對案情的報導中，不難看出，陳超明不僅是被「掃到颱風尾」，而且實在是「冤大頭」，完全是無妄之災。
首先，陳超明在所有涉案者當中，「金流」最公開透明的。109年1月9日，李恆隆的100萬，完全以合法的政治獻金形式，進到陳的政治獻金賬戶。如果有見不得人「行賄」或「受賄」，敢這樣公公開開嗎？
至於陳超明立委辦公室主任梁文一，坦承收到50萬元現金，但矢口否認有貪汙犯行，辯稱當時認為是政治獻金。但因為沒有收據，所以沒有匯入政治獻金專戶，錢一直放在苗栗，之後帶回家。最重要一點，梁沒有跟陳超講過此事。
相較於其他涉案的前任或現任立委，陳涉及的案情最單純：一，金額只有100萬，其他人涉及300萬到近3千萬；二，其他人從「借貸」到「財產來歷」不明，陳超明的部分則是要公開申報的「政治獻金」。
其次，陳超明從頭到尾都沒有和李恒隆或其代理人接觸過，李曾請代理人郭克銘在與陳的辦公室梁文一碰面，表示想親自拜會陳超明。但從頭到尾陳都沒有與其見過面，說明陳根本就把這件事當小事在處理，毫無不法得利的企圖。
就算本案的「公關遊說」中，有什麼不法之處，陳既無從瞭解，也無從涉入。可以説完全以「選民服務」的性質，不小心介入其中。
最後，從在本案中的實際參與和作為來看，李恒隆原本希望陳超明以立院，經濟委員會召委名義，發起召開「公聽會」，但陳超明認為「公聽會」的題綱「個案性」太強，而予以回絕。
後來，李恆隆及郭克銘用天義公司的名義，委託東吳大學與立委徐永明合辦「公司法適用爭議鑑定公聽會」。徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文邀請經濟部官員出席。
李恒隆及其代理人透過梁文一，邀請陳超明列席，陳有答應，但最後並未出席。還請託陳打電話，邀請經濟部官員出席「公聽會」，而陳或其助理確實有打電話，共計2通，137秒。
那麼，為什麼實際發起「公聽會」的前立委徐永明，一開始就交保，而只是從旁協助，打了幾通電話陳超明，從案發就被收押，及至起訴後都不得交保？
如果打電話邀請部會官員參加「公聽會」叫作「施壓」，立法院不知每年舉辦多少場公聽會，立委都會邀請相關不會官員到場，難道都有不法的意圖，或涉及違法？
對立委涉及貪腐案件，民意確實有嚴格和高道德要求，但從情理法各層面而言，陳超明在本案中，既無明顯犯意，也無具體涉及違法的行為，他不是「冤大頭」，誰是「冤大頭」？
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com