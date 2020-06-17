初聲／新舊教學拉扯　遠距教學推動難

通訊及協作軟體，簡稱Teams）

外籍生因疫情無法至文大上課，為達到「停課不停學」，教務處組織文大各處室，在技術及教務資源上，向老師提供協助。資訊處本學期與Microsoft（微軟）合作，推動Microsoft Teams（，同學只要登入學校帳號即可使用。只要將課堂上的學生加入群組，即可共享教材與指派作業。有別於課業輔導系統，師生互傳訊息更便利，不論是團體討論或是個別輔導，都相對傳統教學方式更即時。「安心就學計畫」雖然方便，但遠距教學剛上路，需要師生間配合才能落實。仍在香港及澳門的學生，則在開學數周後，透過港澳會向校方反彈遠距教學無感。文大在推動遠距教學的路上，儼然遇上危機。「上一代科技資訊是一種知識，這一代是常識，下一代就是本能。」資訊處負責協助老師使用Teams的組長蕭榮庭感嘆。他指出，教授們對線上教學模式相當陌生，除了存在不少疑慮與困難外，也會因教學方式不同及學習成效等問題，對遠距教學感到不信任。「我們的人力資源是很大的負擔，我們的人數是輔大的五分之一，淡大的三分之二，要做的事情基本上一樣。」蕭榮庭無奈說道。資訊處人力資源吃緊，加上疫情對「遠距教學」迫切需求，資訊處氛圍也較以往更加緊繃。遠距教學除了線上影片外，相應的線上教材也必不可少。蕭榮庭提到，並非所有教授都有如此的技術與意願，推動比較困難。心理輔導系教授邱發中也表示，課堂上學習氛圍會影響學習成效，在家中自主學習時，受外在因素影響程度加大，不會是一個好的學習環境。文大在備戰「全遠距教學」上，仍有不少路要走。除了新舊教學模式的拉扯外，疫情的緊張與外籍生的權益皆迫在眉睫。當一方直指遠距教學影響受教權益時，另一邊則從上至下呼籲「共體時艱」。在拉扯之餘，文大是否做好準備，在面臨全校停課時，能落實科技化教學？