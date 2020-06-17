初聲／強制港澳生集中隔離惹議　校方同意自主居家檢疫

世新大學6日公告，強制7日起入境的港澳生集中於世新會館居家檢疫，引發港澳生反彈，認為校方措施過於嚴厲，超過政府標準。世新大學公共事務室10日表示，校方已提出新方案，港澳生選擇切結後可自行在租屋處居家檢疫。
中央流行疫情指揮中心昨下午宣布，11日起港澳人士暫緩入境。根據原政策，港澳人士入境台灣後只需居家檢疫14天，期間可選擇留在家中或飯店，未要求集中隔離。
世新校方為防範新型冠狀病毒疫情擴散，先前要求7日起入境台灣的校內港澳生，強制集中在世新會館進行居家檢疫，引發部分港澳生抗議。
有港澳生認為，政府未規範港澳生需集中隔離，學校應放寬管理標準，強調校方政策已超過政府措施，並不合理。
世新大學公共事務室表示，校方基於保護和輔導立場，供會館給港澳生檢疫。後校方提出新方案，若學生有校外租屋處，可與國際事務處老師接洽，簽切結書放棄校方提供的隔離方案，便可返回住處居家檢疫。
世新會館舍監葉益昌表示，目前校方提供的隔離宿舍共80間，依據中央流行疫情指揮中心指引，一人使用一間。
公共事務室強調，目前港澳生已禁止入境，會館空房將空置不做其他安排，現會館也已隔離15名學生，房間數量尚足夠安排隔離，請學生放心。
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