初聲／陸生翻牆遠距教學頻斷線　雲端系統推廣不佳

新冠肺炎疫情自2020年初延燒至今，中央流行疫情指揮中心為避免群眾感染及維護師生的健康安全，決議自2月11日起暫緩陸港澳學生來台。世新大學（以下簡稱世新）為此擬定安心就學措施，並為陸港澳生建置「雲端數位學習中心」，提供線上軟體操作資源，然而該系統僅適用於數位實作課程，無法解決其他遠端教學網路容易斷線的問題，部分學生權益受損。
世新目前在遠距教學上，多運用YouTube上傳影片、雲端視訊互動系統Zoom視訊、Facebook（以下簡稱臉書）社團直播，以及每周上傳課程內容至Elearn教學平台等方式。此外，108學年時，世新圖書資訊處（以下簡稱圖資處）為讓學生能遠端使用學校資源，提供虛擬桌面基礎架構（Virtual Desktop Infrastructure，以下簡稱VDI系統）的「雲端數位學習中心」，將桌面電腦虛擬化，學生只要用手機進入VDI系統，就可以連線到學校電腦，使用校內的軟體設備。
副圖書資訊長陳俊廷說明，VDI系統不受時間和地點的限制，學生可以隨時隨地進入VDI系統，甚至也能跨越兩岸地區的防火牆限制，讓陸港澳學生即使不在國內，依然可以透過連線裝置使用校內的軟體資源。
雖然VDI使用性能穩定，但系統卻只受用於資訊管理學系等有線上軟體操作課程的學生，觀光系港生A同學坦言，自己根本不知道這項系統。他透露，多數教師會將課程簡報及錄音檔直接上傳至Elearn平台，供學生下載使用，因為沒有選修軟體相關課程，讓他未接觸過VDI系統，也不清楚使用規則。陳俊廷也坦言，目前仍為遠距教學試驗期，大部分老師還不熟悉VDI，未來圖資處也將協助老師熟悉該系統，並結合Zoom進行線上數位教學。
遠距教學對老師及學生而言都相對困難，觀光學系副教授李奇樺分享，自己曾使用臉書社團直播教學，但因為學校網路易斷線，後改為錄製完上課影片再上傳至社團的方式，此教學適用於大部分港澳地區的學生，但陸生仍必須「翻牆」才能觀看。
對此，就讀新聞系的陸生B同學表示，線上教學方式有利有弊，雖然Elearn平台操作簡便且能隨時複習課程，但陸生常因翻牆失敗而無法登入，觀看臉書直播也經常斷線，因此希望校方改善網路連線的問題，或找尋其他教學方式，以保障陸港澳生的學習權益。
針對改善現有問題的辦法，李奇樺提及，若發生陸港澳生「翻牆失敗」的問題，會改用通訊軟體微信傳送上課影片、簡報資料或找尋其他教學方式，同時，他也會透過群組不定期關心，掌握陸港澳生的學習狀況，並且將出席率配分轉為期中及期末報告配分，維持陸港澳學生與其他學生成績計算上的公平性。
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