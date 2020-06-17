初聲／文大人數全台第四　防疫難度高

教育部開學前宣布，只要大學校內有兩人感染武漢肺炎，全校就必須停課。文大學生人數高居大專院校第四、外生眾多及校內空間壅擠等情況，以致日前台大教授徐丞志點名文大「挫著等」，直言文大為「全校停課」的高危險學校。
進校點多防疫物資需求大
華岡路、後山、荀子大道（仇人坡）及健康步道皆可進出校園，因文大無集中式出入口，總務長施登山提議採用分散式檢疫，更多的人力與設備則為相應的負擔。
提早採購設備、微型紅外線體溫量測儀及分散式防疫點等。在文大經歷過「SARS」疫情的施登山，借鑑過往經驗，對本次防疫提供不少建議。
負責安排輪班檢疫人員的人事室主任蔡京伶表示，除了感謝同學配合外，從校長再至全體一線人員都抽出不少時間輪班，為此感到相當欣慰‧
學務處啟動危機應變小組
「以前可能只是稍微有感覺，這段期間才發現原來文大那麼『國際化』。」學務長李亦君笑稱。疫情導致不少外籍生無法入境上課，部分學生需要隔離14天。學務處寒假期間負責安置需要隔離的港澳生，開學後也一批安置韓國生。
學務處也因應疫情，成立「學務處防疫應變小組」，聯合衛保組及校安中心24小時待命‧在危機發生時，能以最快的時間應對‧
大班分流取消排考降風險
教務處3月17日宣布，本學期80人(含)以上之大班課程可採取「學生分組」輪流到校上課，教師則可透過實體授課與雲端學習併行方式進行分流教學，減少每週共同上課的學生人數，降低群聚傳染風險。文大本學期也取消集中排考，交由老師自行規劃課程。
教務長方元沂解釋，想上課的學生有受教權，希望老師能實際出席，這是應該顧慮到的；防疫則需要顧慮安全，採用大班分流的措施是一個平衡點。取消排考則是因應疫情，避免不必要的風險。
除了分流及取消排考外，教務處也委請總務處協調，規劃可利用的空間供師生上課，並減少空氣較不流通的教室使用機會。大孝館8至10樓及柏英廳外空間已整理好，供部分課堂使用。
提到倘若有疫情波及畢業門檻或學分情況，方元沂解釋，在疫情期間會盡力處理，也歡迎學生向教務處反應‧一切將秉持「個案處理，從寬認證」的原則，希望同學能夠安心。
最大危機或最佳轉機
遠距教學仍不到位，受外生反彈；總人數高居第四，遭外界點名。雖然從防疫檢測點，再至一連串措施受到肯定，但文大在防疫路上仍有不少困難需要解決。
方元沂表示，疫情完全無法預料，以文大的條件來說，需要更謹慎是必然的，「坦白說，現在是過渡期，能做的只有儘快協調各處室，把還沒做好的事做好。」
「還是希望文大能因此扭轉，變得更好。」方元沂說道。
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