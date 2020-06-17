初聲／FLOAT漂浮珍奶杯　打造循環經濟

FLOAT創辦人史芳（圖左）和吳天瑜（圖右）。 （圖／攝影 林鈺庭）

杯身材質比較圖。 （圖／製圖 陳盈芊）

漂浮珍奶杯推出各式顏色配件及黑色杯身。 （圖片提供／FLOAT）

漂浮珍奶杯的專屬杯套。 （圖片提供／FLOAT）

漂浮珍奶杯實裝飲料。 （圖片提供／FLOAT）

臺灣每年平均賣出約十億杯手搖飲料，平均每人每年喝四十四杯，產生許多垃圾，FLOAT創辦人吳天瑜和史芳，設計出特殊構造附有活動式凹槽的「FLOAT漂浮珍奶杯」，將配料盛裝於凹槽中，與飲料分開，讓使用者「不用吸管就能喝到配料」，並改善杯裝容器材質，環保杯得以重複使用，達到循環經濟。FLOAT創辦人吳天瑜和史芳就讀於實踐大學時，因先前有做過環保作品的經驗，而選擇用玻璃當成循環經濟的展題，開始發想畢展作品。市面上已有許多環保飲料杯的相關產品，FLOAT團隊在開發前，大量訪談過環保產品的使用者，並歸納出市面產品的共通點，結果為「環保吸管不易清洗、不易攜帶收納」，因此吳天瑜和史芳以「如何不用吸管也能喝到珍奶」這個想法為出發點，經過討論提案後，最終採「活動式凹槽內杯」為他們的設計核心，將飲料與配料分開，配料裝於內杯，並承載在杯口上方，能不用吸管就可以喝到配料。在決定內杯結構後，FLOAT團隊針對內杯的傾斜角度、間隙大小、形狀等細節，做了無數次調整，也透過3D列印的方式檢測，確保使用者能有最佳的飲用體驗，漂浮珍奶杯就此誕生，並於二〇一九年獲得「新一代金點新秀獎」。FLOAT創辦人史芳說：「最困難的地方應該是反覆調整細節的過程，一個產品要有良好的使用體驗，才能讓使用者願意持續使用。」「FLOAT 漂浮珍奶杯」原先只是吳天瑜和史芳的畢展作品，他們對這項作品並無後續規畫，但在新一代設計展中，受到嘖嘖募資平台專案經理的青睞，提議將作品化為募資商品；後續將作品集放上設計網站時，因熱門的環保議題，他們提出「免吸管」的新創想法，意外地引起許多國外設計媒體和一般媒體關注，從國外到國內報導，都有他們的身影，史芳說，他們也順勢覺得這個設計，可以帶來一些改變，並接受了募資平台的計畫。對吳天瑜和史芳來說，剛畢業就走上創業這條路，資金上一定不足，嘖嘖募資平台即是他們獲得贊助的一個管道，提供設計師贊助平台，消費者等同於贊助者，透過這個計畫，加速產品的實現，歷時三個月的募資，約募得七百四十六萬元。募資計畫結束後，FLOAT團隊準備著手生產杯子，實際產出前，須經過產品的檢測問卷，調查消費者的喜好，包括商品的材質以及顏色選擇，材質調查結果為塑膠、玻璃各半，未經加工製成的玻璃可以被百分之百回收，達到循環利用，但以重量來說，塑膠較符合手搖杯能隨身攜帶的概念，兩種材質各有利弊，經過慎重考量後，團隊決定出產兩種不同材質的款式。「資源的消耗上，我們覺得只要創造能持續使用的東西，就可以達到環保跟減少垃圾的目的。」吳天瑜和史芳認為，長期使用商品的話，還是比一次性的杯子環保，因此才有塑膠材質的漂浮珍奶杯出現。在顏色調整上，他們也花了不少心力，不僅有透明版本的杯身，還有黑色版本更顯時尚，杯子零件也有各式顏色，盡量滿足大眾需求。FLOAT團隊注意到漂浮珍奶杯的杯身，比其他款式的環保杯較大，市面上的環保杯套難以找到合適的，因此，他們特別設計專屬於漂浮珍奶杯的杯套，讓消費者能「環保一整套」。「FLOAT 漂浮珍奶杯」在募資期間約有九千餘筆的訂單，並目前已經開始陸續發貨給贊助者們，，吳天瑜和史芳認為「客製化」，是未來發展的重點，包括已有與「總統府」洽談合作，推出印有總統府圖樣的杯子，當成總統府的贈品，或是往海外發展，必須考量各個國家的珍奶文化及定位，順應市場配合當地調整，像日本人大多把珍奶當成社群媒體上的炫耀品，漂浮珍奶杯就須打造成時尚配件般，吸引消費者購買；東南亞的飲料價位較低，就須推出平價版本的珍奶杯。先前在募資平台上販售外，FLOAT團隊也與飲料店家合作，讓擁有漂浮珍奶杯的消費者，有獨享的優惠方案，創立不同的銷售通路，吳天瑜表示，飲料店業者都很有興趣，願意與他們合作，未來還會繼續與更多店家洽談，而珍奶杯容量為800毫升，也將計畫推出中小型的珍奶杯。