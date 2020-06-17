初聲／胡永松打造白河棒球魂　為偏鄉孩子築夢

胡永松教練無支薪，只期望球員能在棒球這條路上走出自信。（圖／攝影 曾語昕）

棒球隊球員努力練習揮棒。 （圖／製圖 曾語昕）

邱進興校長積極協助有困境的球員申請補助。 （圖／攝影 曾語昕）

球員們在球場上開心練球，相互鼓勵扶持。 （圖／攝影 曾語昕）

球員努力練投，只為不辜負自己的夢想。 （圖／攝影 曾語昕）

「我想給這群孩子的，是一個可以發展棒球夢的舞台。」胡永松教練堅定地訴說半年前創立白河商工棒球的初衷。白河地區過去並沒有棒球隊，二〇一八年，在白河國小成立棒球隊之後，為了讓這些畢業後的孩子能繼續走下去，在白河商工校長邱進興及總教練胡永松的大力奔走下，成立了白河商工棒球隊，希望留住白河地區的棒球幼苗。「因為許多偏鄉的孩子，在升上國中或是高中之後沒有棒球可以打，因此想尋覓一個適合棒球隊發展，且能夠得到學校支持的舞台，最後來到白河商工，在校長的幫助下，成立了棒球隊。」胡永松教練說。白河商工棒球隊總教練胡永松為中華棒協C級教練，曾訓練崇學國小、善化國小等知名少棒隊，在台南地區頗有盛名。二〇一九年，胡永松來到白河商工，一肩扛起總教練職責。許多球員也因為曾受過他的訓練，因而追隨他，離鄉背井來到白河。球隊創立之初，總教練不支薪，讓經費全運用在球員及球隊發展。而作為運動員，球員的伙食管理也十分重要，為了讓球員們營養均衡，胡永松教練時常親自下廚，廚房裡也備了許多解饞的零嘴。偶爾，教練們也會帶著球員到校園外頭覓食，嘗遍白河在地小吃。胡教練儘管不支薪，從未拿過任何一毛錢，卻仍然用心經營，從技術傳授到球員的生活起居，都能看見他對球員乃至整個球隊的關懷及愛護。「胡教練真的很辛苦，我很感激能夠在籌組球隊的路上，碰到他這樣一個貴人。」邱進興校長說。在棒球隊成立之初，校內師生都在觀望棒球隊的球員管理。「許多導師認為，棒球隊的學生除了調皮，還是調皮，但在實際接觸之後發現，棒球隊的學生因為習慣團體紀律的規範，品行格外的好，他們現在還搶著要球隊的學生呢！」棒球隊球員也因此得到了全校師生的認同，甚至成為校內學生禮儀的標竿。胡永松語帶自豪地說道。「隊上有一名球員，在開始練球之後，改變生活懶散的態度，主動幫忙分擔家裡雜事，假日更會主動到球場或者社區打球，真的積極很多。」白河商工棒球隊隊長王振文笑著分享。棒球隊教導的不只是技術層面，訓練過程中所悟出的生活態度與堅毅的心智，更是體育訓練裡難能可貴的寶藏。棒球隊中的一位球員，在進入棒球隊之前未曾受過訓練，只有打過社區棒球的經驗，但是他憑著一股「我要打棒球」的意念，說服家人，讓他加入棒球隊，即便家境優渥，卻願意跟著球隊一起吃苦。每天清晨早起做體能訓練，上完一天課之後，再繼續跟著球隊練習至傍晚，受傷了、跌倒了，咬著牙繼續走下去。雖然在技術及比賽的經驗上較不足，但他所表現出來的態度，並不會輸給科班出身的學生，讓身為教練的胡永松印象深刻：「我很感動，這種學生不去教他真的太可惜了！」胡永松說：「態度決定你的高度，要懂得惜福。」去年八月，棒球隊到金門比賽時，吃完飯後都會對著店家阿姨九十度鞠躬，大聲的說謝謝，這樣的禮貌，讓校長及教練們都欣慰不已。進入球隊之後，也不是單純動動身體、揮揮球棒這麼簡單，團隊精神及球隊紀律的遵守更是球員需要學習的課題。曾經有球員脱離球隊自行外出，不但造成安全疑慮，更違反團隊精神，因而受到懲罰。雖然表面上看來是小事，但對於注重團體意識的棒球隊來說，更須從小細節開始培養。也因為嚴格的球隊紀律，才能使球隊更加有向心力。胡永松教練強調：「態度不好也不用打球了，還不如回家。」也因為這樣的品性教育，促使球員奮發積極，為自己的目標努力。而隊上部分球員是因慕名胡永松教練，而離開家鄉來到白河，教練利用晨操時間，帶著大家邊晨跑邊認識白河地區，希望未來這些球員能夠向自己的家人介紹這塊帶有他們少年印記的土地。在棒球隊的經營裡，教練的角色不單單只是指導技術，球員的家中狀況更需要詳細掌握及關懷。「球隊裡面，有些是來自富裕家庭的孩子，也有不少是中低收入戶或是清寒家庭，但不管家庭背景如何，無論是教練或是同儕之間，都會彼此關懷。」胡永松說。「現在球隊裡面有部分球員是中低收入戶，但有個很好的現象就是，他們不會因為家裡的因素而蜷曲在自己的驅殼裡，隊員之間也不會用異樣眼光看待彼此，這就是小朋友最純潔的地方，大家只要目標一致，一同打拼就好，畢竟打球沒有捷徑，無論家庭的因素如何，最後的成就都是取決於球員個人的努力。」為了讓弱勢家庭的孩子們不受經濟壓力束縛，胡永松教練也因此向邱校長建議讓欲加入棒球隊的清寒學生在白河商工就讀期間，得以免除學雜費，「雖然經費可能沒有那麼充裕，但為了讓孩子不辜負自己的夢想，既然承諾了，就要兌現。」邱進興校長有感而發的說，願意努力的孩子更需要我們的支持與幫助，希望這些棒球新星們能留在白河。棒球隊內也有部分球員因家中經濟較困難，需要幫忙分擔經濟壓力，有些隊員平日撥空打工，時常需要在練球與工作之間取得平衡，有名球員家中經營餐飲業，平日放學後跟著球隊練球，假日回到家中幫忙分攤家計，繁重的生活壓力，反而使他更加堅毅，期望自己的一技之長，能為家中經濟帶來曙光。棒球隊長王振文，曾經在國中時因為打球受過傷，家人也因此反對他繼續打球，但身體的創傷並沒有擊倒他，依然堅持自己所熱愛的棒球路，雖然可能因為運動傷害而中斷，「但堅持下去的結果，會讓自己更愛棒球。」王振文說。因此他重新站起，回到球場。隊上有一名球員，原生家庭的父親有暴力傾向，小小年紀就受到了創傷，母親離開更另組家庭，他也被送往別處安置，一直到他加入棒球隊後，生活有了重心，每天隨著球隊訓練，正常作息、飲食，重新回到人生正軌。球隊對於球員的影響不只是技術的提升，更帶給他心態的轉變及待人處事的教育，更能從教練身上吸取更厚實的經驗及心理素質。白河商工棒球隊成立至今僅半年，期許新生代的球員們能始終抱持著初心，即便物質條件比不上傳統菁英強權，但秉持著正向的態度與球隊共同努力，必定能持續在夢想的路上馳騁前行。