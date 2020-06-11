初聲／修復逝者身　連結生死兩端的大體修復師

殯儀館內充斥著憂傷的氛圍，止不住的淚水從親友的臉頰滑落。大體修復師為剛離開的人修補身軀，化上全妝，然後向其道別。從「初次見面」到工作室，由血肉模糊至完好無缺。磨皮（註1）、接骨、縫合，每個步驟皆鉅細靡遺。他們常伴死亡左右，卻又往往賦予「顧客」新的生命。





將失去的尋回，把缺漏的修補，陪同逝者走完人生的最後一程。他們是大體修復師，一群大眾對其敬而遠之，卻默默為社會貢獻的人。





註１：將大體軀體接骨處多出的皮膚磨平，讓切面平滑以利後續縫合。



修復案件難度不一 大體修復師細訴工作點滴





大體修復的形式眾多，除一般年老及患病逝世的「顧客」需要進行修復外，每當出現如車禍、兇殺等致死案件時，大體修復師更是在所不辭。相較一般修復工作，肢解、毀容等案件更為複雜和困難。大體修復師黃筱斐提及，他曾處理遺體被棄置山林的分屍案，在修復師進行身體拼接的過程中，才發現大體有所缺損。因此修復師不僅需具備縫補的技能，更要有塑形（註２）等其他能力。待大體縫合完成後，再以塑形土（註３）捏塑出相應的部位，希望能盡其所能還原逝者生前的樣貌。





註２：大體修復師捏造大體身體部位的技能。





註３：似黏土，可塑性高，可用於製作大體缺漏的身體部位。





大體修復師的工作正是為逝者修補出一具完整的身軀，好讓逝者安祥離去，以及慰藉家屬的心靈。殯葬業化妝修復師劉君玲提到，修復師往往會面對許多不同的大體，「可能在荒郊野外撿回來的（大體）是凹凸不平的，跟一張紙剪碎要怎樣讓他變齊、變（回）一張紙有（同樣）難度。」劉君玲分享，殯葬業人士為大體撿回肢體，肢體若因蟲咬或潮濕影響而腐爛，會導致其接點凹凸不平。故修復師會先行清洗大體，然後進行磨皮，以及將移位的骨頭接合到正常位置。最後將肉身縫合，並為大體上妝。



大體修復師在修復工作中所使用的工具，當中包括手術刀、鑷子、鉗子等，幫助逝者修復身體。（圖／攝影 李權洲） 此外，大體修復師的工作時間較不穩定，經常臨時受命，緊急接下修復工作。一旦接獲情況複雜的案件，就須沒日沒夜地工作。大體修復師李安琪坦言，工作與生活的時間幾乎無法切割，即使在休假，大體修復師仍需24小時待命。李安琪進一步指出，「因為常常會有電話進來，然後需要你的幫忙、需要你的建議、需要跟你做一些討論。」另外，具有大體修復經驗的禮儀師小張（化名）也提及，從事殯葬業極難有空閒時間，「都是趁空檔睡覺或是娛樂一下。」



喪親之痛難平復 「修復」工作尚持續





即便修復服務結束，大體修復師仍會持續協助家屬走出傷痛，他們與家屬間的連結長久且緊密。劉君玲分享，經歷撕心裂肺的傷痛，家屬字裡行間總透露出不捨，以及輕生的念頭，「當然一直跟他講不行。」劉君玲以道教理念安慰家屬，從道教輪迴觀念來看，因思念逝者而選擇隨之離開人世，輕生者會被困於輪迴之中，無法遇見逝去的家人。這樣的行為也間接傷害身邊的人，對他們造成二度傷害。





而在黃筱斐服務過的案例中，他見到白髮人送黑髮人的心酸，案中母親無法理解、接受兒子選擇自行離開人世的決定。在母親看到兒子的遺體時，他拼命將兒子抱緊，無論如何都不願放開。黃筱斐見此場景，深深體會家屬的痛徹心扉，且至今也持續陪伴家屬走出傷痛，他感嘆，辛辛苦苦將孩子養大成人，怎麼捨得就這樣送他離開。



黃筱斐工作時，陪伴無數逝者走過最後一程，下班後也需隨時待命，協助撫平家屬哀痛。（圖／攝影 賴辰瑀） 無償服務逝者 盡一己之力回饋社會





工作之餘，還需協助家屬走出哀痛，看似負擔繁重，但對大體修復師而言，能夠服務他人的意義重大。除了陪伴家屬，修復工作對他們來說也常常不求回報，「不是說善心，（修復）就是義務的動作。」劉君玲說明，遺體修復價位動輒數十萬，因此不少修復師會義務提供需要協助的人。對他們而言，服務逝者不只是工作，更是一種社會責任。





在過去曾發生的澎湖空難、復興空難、高雄氣爆、台南地震及花蓮火車脫軌事故等大型災難中，劉君玲投身義務團體，集結各地的大體修復師，無償替大型災難的逝者修復遺容，「取之社會用之社會，就是越來越多人（大體修復師）有這樣的觀念。」許多大體修復師皆希望透過義務服務，進而回饋社會大眾。



逝者教導生命意義 工作中體會人生道理





隨著工作經驗的累積，大體修復師看遍人生百態，也從工作中有所感悟。身處殯葬業的一環，大體修復師須每天面對冰冷的遺體。李安琪表示，在日常生活中會變得更小心翼翼。「可能說車禍接多了，或是空難接多了，然後變得比較神經質。」黃筱斐亦提及，從事大體修復後，自己更懂得尊重生命，同時會提醒周圍的人注意安全，且愈發嚴謹、規律的過生活。





從事大體修復的工作，也為李安琪帶來人生的意義。他表示，過去的人生像被蹉跎，在工作中他漸漸發現生命的可貴。由於經常面對突然離去的生命，相信大多逝者都帶著遺憾離去，因而警惕自己「不留遺憾」。從業後李安琪也變得敢於表達自己、學會與他人溝通。





「最難平復的其實是無力幫忙的感覺。」小張補充，曾有客人的家族遭遇了極大的不幸，小張對此無法道出半句安慰的話語，因而感到現實的殘酷。雖曾感到無力，但在服務他人的過程中，小張也獲得人生的啟發。愛要及時，是他從工作中得到的領悟，「珍惜每一天還活著的時間，有空要多跟父母聯絡。」



填補大體缺口 修復家屬破碎的心





因由工作更加領悟生命的珍貴，黃筱斐總會設身處地為每位逝者著想。人在死亡後，面容會變得蒼白，皮膚則呈現冰冷、失去彈性的狀態。若逝者遭意外身亡，身軀可能面目全非。「你會希望你的親人變成這樣嗎？」他將逝者視為親人，悉心竭力為他們打扮得漂漂亮亮。



打開修復工具箱，裡面擺滿化妝與縫合用品，其中多數化妝品都經大體修復師特製調配過，以讓遺體保持服貼的妝感。（圖／攝影 李權洲） 在服務的過程中，若殯葬業人士不帶任何情感去完成其職務，很容易把逝者當作為商品。李安琪認為，從業者必須調整好自己的心態，「我是覺得我就是把它當成一個睡著的人在服務。」而因逝者已離開人世無法與修復師溝通，服務中任何形式都需透過與家屬協商進行。黃筱斐提到，在修復與化妝前，家屬會提供逝者生前的照片，讓修復師參考，因此更顯大體修復師與家屬間緊密的關係。無論是家屬、抑或修復師，他們都期待修復後的容貌能更貼近逝者的生前的模樣。





劉君玲選擇適合的顏色，一筆一畫細膩地描繪出家屬對逝者的記憶。（圖／ 劉君玲提供） 「從我們拉開屍袋的那一剎那，我們不會給家屬看，因為這個記憶會存留在他腦中。」黃筱斐表示，他只讓家屬看見完成後逝者安詳的模樣，希望家屬釋懷並試著放下傷痛，讓逝者美美的踏上最後一程。黃筱斐認為，雖然有時必須不眠不休工作，但只要看到逝者家屬欣慰的眼淚，即便再辛苦都值得。修復師透過大體修復與美容，使家屬感受親人「歸來」，「我覺得這才是最重要的，就留給家屬最好的回憶。」







「讓逝者好好地走」是劉君玲對大體修復的看法之一。大體修復師給逝者一個最完美的樣貌，並撫慰家屬受傷的心靈。修復師盼望幫助逝者親人，在其面對摯愛家人離去的當下，將殘忍畫面從親人腦海抹去，取而代之是逝者完整且安詳的面容。劉君玲說明，「我們也會覺得很安慰，我們能做這些幫助人的事情。」



搭起逝者與家屬間的橋梁 巧手慰藉彼此靈魂





即使遺體修復工作並非易事，但無論大體狀況如何，修復師都會盡可能還原逝者生前的樣貌。然而，服務卻無法讓每個家屬都稱心如意，修復師也會受到逝者家屬的質疑與指責。儘管修復師已努力為逝者恢復原貌，但因損毀程度不一，遺體可能無法完全修復到生前的狀態。「可能就會對我們又吼又罵又哭之類的。」但劉君玲對此表示感同身受，並理解逝者家屬當下失去親人的悲痛情緒。





李安琪表示，雖服務對象是往生者，但修復工作的實際意義為安撫生者的悲傷之情，「等於說在做一個橋梁吧」。大體修復師為逝者妝扮、淨身的過程中，家屬可從旁參與。服務為家屬與逝者提供一個相處的時間，好讓家屬抒發情感。





面對經歷苦痛的家屬，修復師工作時更應控制自己的情緒，避免刺激家屬。李安琪提到，修復師必須以「平常心」面對家屬，「如果我們情緒失控了，家屬要怎麼辦？」對黃筱斐而言，「責任心」是驅使他繼續工作的動力。起初入職時，黃筱斐接觸到大體會感到難過，「但後來我會把這份難過化做我的手，去完成我該做的事，我覺得這就是一種責任。」





黃筱斐提及，修復師作為逝者及家屬溝通橋梁，應「尊重逝者，傾聽家屬。」國寶集團台南分部經理蘇小文認為，同理心在服務過程中扮演重要的角色，因此，他會將自己融入每個家庭當中，藉此了解、體會家屬的心情。「把自己當作孝子女一樣，都會稱家屬『爸爸』、『媽媽』。」





逝去的人無法起死回生，而修復師透過大體修復讓逝者變得「完整」，此舉或許能為逝去的靈魂帶來溫暖的慰藉。尚在人世的家屬雖不能再次和逝者互動，但至少在最後，透過修復師的手，看見逝者最完整的面容。在與逝者告別之前，給家屬留下一個最後、最好的印象。



