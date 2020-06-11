初聲／農田變花圃　為南園社區打造新地標

南園社區位於新北市樹林區，屬於舊農村社區，南園社區發展協會總幹事鄭麗卿結合在地農村特色，將廢田改造成花圃，每年舉辦的花海節或農業市集吸引不少觀光客前來朝聖，在推廣在地特色的同時，總幹事鄭麗卿也在樹林區公所的推薦下，讓弱勢團體與社區志工一起體驗種菜活動。

荒廢農田大改造 社區居民營造花海景觀





鄭麗卿從小在南園里長大，後來嫁到三峽後，比較少機會可以回去自己的家鄉，直到退休後，才有足夠的時間可以常常回到南園里。為了讓自己的家鄉變得更好，同時也想要為南園里做出一點貢獻，退休後便投入南園社區發展協會總幹事的工作，一做就長達八年，鄭麗卿說這裡的人情味，是讓她想要繼續待下去的一大因素。





南園社區屬於舊農田社區，面對產業結構改變，再加上石門水庫無法提供足夠的農業用水，鄰近的北大特區發展起來後，水路溝渠遭到嚴重破壞，許多農田荒廢，導致垃圾、雜草叢生，南園社區的生存面臨重大考驗。





鄭麗卿當初為了解決農業用地閒置的問題，先用怪手剷除雜草，並請社區志工幫忙清除垃圾，後來再跟地主溝通、討論，決定在土地上種植適合觀賞、利肥的花卉，如 : 百日草、向日葵及波斯菊等，在大家齊心合作下，社區變得更漂亮、乾淨。民國一O三年西元二O一四年起，除了原本閒置的農地會種植花卉外，居民也會在農地休耕時種植綠肥植物，形成大片美麗花海，吸引人們前往觀賞。



南園社區花海節成為遊客打卡拍照景點。（圖／ 南園社區發展協會提供） 從小居住在南園社區已長達四十年的的居民王美美表示，看到總幹事無私的奉獻，以及居民們間如同家人般的情感，讓她想要繼續待在南園當志工，服務里民，王美美也說到未來希望能在社區道路旁種植更多的花卉，讓往來的居民們可以看到美美的社區，同時也能吸引更多人來到南園社區，打開社區的知名度。





在南園裡，稻田隨處可見，而稻田的守護者–稻草人，是其中不可缺少的一份子，鄭麗卿說稻草人代表傳統手工藝的傳承，由八十歲的有德爺爺教導居民如何製作，接著再由社區的男性居民負責綑綁稻草，最後女性居民負責塑形，以士、農、工、商為代表，做出相對應造型的稻草人。



士、農、工、商造型的稻草人。（圖／攝影 林威彤） 稻草人簡易製作過程。（圖／製圖 賴慧津） 關懷弱勢 身心障礙朋友體驗種菜之樂





除了推廣社區特色，鄭麗卿不忘關懷弱勢，邀請由樹林區公所推薦新北市自閉症協會-樹林星樂小站的孩子們，一起至南園社區體驗「一日開心農夫田園樂–高麗菜採收」活動，於去年的十一月在樹林區南園社區發展協會的農地上種下高麗菜苗，由鄭麗卿及社區志工親自帶領著孩子們挖洞，種苗，讓這些興樂小站的孩子們體驗種菜的樂趣。



