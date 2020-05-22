金正恩真的沒事？羅德曼揭「關鍵內情」：這狀況不尋常

▲目前最被外界看好的繼任人，除了金正恩胞妹金與正，就是叔叔金平一。（圖／美聯社／達志影像）

北韓最高領導人金正恩日前神隱多日，隨著本月初公開露面才破解命危傳聞，但與金正恩頗有私交的前 NBA 球星「小蟲」羅德曼（ Dennis Rodman ），本週又在節目上透露自己對金正恩健康狀況的懷疑，讓金正恩是否病重的話題再度引起熱議。羅德曼昨（ 21 ）在《早安英國》（ Good Morning Britain ）節目上，接受主持人皮爾斯摩根（ Piers Morgan ）的視訊訪問，宣傳「籃球之神」喬丹（ Michael Jordan ）與公牛王朝的紀錄片《最後之舞》（ The Last Dance ），曾是公牛隊成員的羅德曼因為也在片中亮相而受訪。由於羅德曼與金正恩頗有私交，兩人隨後聊到金的命危傳聞。被問及金正恩的健康狀況，羅德曼坦言自己確實與北韓保持聯繫，但「如果您在電視上看到他的妹妹正在管理這個國家，你就知道的確有了問題了」，暗示隨著金正恩胞妹金與正公開露面次數增加，意味著平壤出現不尋常的狀況。據了解，儘管金正恩本月初已公開露面，相關病重、命危傳聞仍不曾少過，因此金正恩的繼任者便成為外界關注的焦點。其中，金正恩雖然有兩個孩子，但皆未成年；而目前外界最「看好」的繼任人選，除了近來常隨金正恩公開露面的胞妹金與正，就是金正恩的叔叔，金正日同父異母的弟弟金平一。（編輯：陳煜）