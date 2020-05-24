中國兩會網傳反習公開信　前政協籲：連署罷免「皇帝夢」

中國人大、政協「兩會」期間，網路上流傳一封來源疑似「光傳媒」、署名前青海政協委員王瑞琴的公開信，內文批評習近平上台時的「中國夢、實幹興邦」，現在演變成新疆、香港、中美貿易戰內外動盪。公開信呼籲人大代表、政協委員罷免習近平。
公開信批評，8 年前的「中國夢」最後演變成習近平的「皇帝夢」。回憶 2012 年習近平當選黨總書記，提出「實現中華民族偉大復興」，然而卻相繼發生國進民退、打壓言論宗教自由、一帶一路、迫害少數民族等問題，而香港持續動盪、台灣與大陸離心離德，對外戰狼式外交又導致中國被孤立，中美貿易戰影響外資撤離，失業率激增。
去年底，中國境內爆發新型冠狀病毒疫情（ COVID-19 ），隱瞞疫情導致疫情蔓延，然而中央卻推卸責任，使整個國家淪為監獄，外交上又四處挑釁使中國國際形象一落千丈，又連累海外華人。
公開信批評，習近平在 2018 年取消主席任期制是對國家憲法和人民意志的公然侵犯，呼籲兩會代表參與連署罷免習近平。
目前在中國社群平台微博上，搜尋王瑞琴無法找到公開信相關的內容，只能找到和英國作家 JK 羅琳的作品《哈利波特》翻譯相關的貼文。這封公開信的來源，則是總部設於美國華盛頓、關注中國民主憲政相關議題的《光傳媒》。
據《自由亞洲電台》報導，香港科技大學社會科學副教授成名表示，連署等於是革命，因此各人大代表、政協委員不太可能參與。但是這反映了某部分人的不滿，隨著經濟衰退，現時大陸的失業率非常非常高，這件事肯定會引發一個極大的不滿。
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